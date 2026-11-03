بورس آمریکا فرو ریخت

درحالی‌که ترامپ کاهش ۱۰ دلاری قیمت نفت را در تروث‌سوشال جشن گرفته، شاخص نزدک۱۰۰ به‌عنوان مهم‌ترین شاخص بورس آمریکا با افت بی‌سابقه نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد ریزش داشت.

به گزارش تابناک؛ بورس آمریکا ریخت.



درحالی‌که ترامپ کاهش ۱۰ دلاری قیمت نفت را در تروث‌سوشال جشن گرفته، شاخص نزدک۱۰۰ به‌عنوان مهم‌ترین شاخص بورس آمریکا با افت بی‌سابقه نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد ریزش داشت.



شاخص نزدک ۱۰۰ عملکرد صد شرکت بزرگ غیرمالی فهرست‌شده در بازار بورس آمریکا را نمایش می‌دهد.



قیمت نفت با احتساب امروز، ۲۷ روز است که بالای ۱۰۰ دلار معامله می‌شود، قیمتی که پیش از جنگ تنها ۶۷ دلار بود و حالا ترامپ رقم ۱.۵ برابر پیش از جنگ را جشن می‌گیرد.

منبع: جماران