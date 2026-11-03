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بورس آمریکا فرو ریخت
درحالیکه ترامپ کاهش ۱۰ دلاری قیمت نفت را در تروثسوشال جشن گرفته، شاخص نزدک۱۰۰ بهعنوان مهمترین شاخص بورس آمریکا با افت بیسابقه نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد ریزش داشت.
به گزارش تابناک؛ بورس آمریکا ریخت.
درحالیکه ترامپ کاهش ۱۰ دلاری قیمت نفت را در تروثسوشال جشن گرفته، شاخص نزدک۱۰۰ بهعنوان مهمترین شاخص بورس آمریکا با افت بیسابقه نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد ریزش داشت.
شاخص نزدک ۱۰۰ عملکرد صد شرکت بزرگ غیرمالی فهرستشده در بازار بورس آمریکا را نمایش میدهد.
قیمت نفت با احتساب امروز، ۲۷ روز است که بالای ۱۰۰ دلار معامله میشود، قیمتی که پیش از جنگ تنها ۶۷ دلار بود و حالا ترامپ رقم ۱.۵ برابر پیش از جنگ را جشن میگیرد.
منبع: جماران
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نظرات بینندگان
یکسری دوستان صحبت مذاکره کردند و پاس گل دادند و صبر نکردند چند روز و قیمت نفت ریخت.
از یک سوراخ هزار بار گزیده شدیم
چراشو نمی دونم!!!؟
فرو ریخت چقدر این جمله دوست داشتنیه!!
متاسفانه دوباره تا قیمت به 120 دلار نزدیک شد یک عده ای دوره افتادند که مذاکره کنند و حرف از احتمال توافق و اینجور چیزها زدند و قیمت ها در حساس ترین زمان (قبل انتخابات) پایین آوردند. واقعا که.
چطوری پایداری چی ؟؟ بشین بیرون گود بگو لنگش کن ....شاید فرجی بشه و با سیاه نمایی شماها جلیلی از سایه بیاد بشینه تو افتاب !!!! شاید هم چیزی بهت برسه !!!!
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