تهران-ایرنا- فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: محاصره دریایی را قبل از جنگ انجام می‌دهند حین جنگ محاصره به این معناست که دشمن جنگ شکست خورده و به اهدافش نرسیده است.

به گزارش تابناک؛ امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمعه شب در گفت و گویی اظهار داشت: دشمن از ابتدا تمام تمرکز خود را بر دریا و سواحل گذاشته بود. یکی از اهداف اصلی‌اش دستیابی به آب‌های نزدیک ایران، از منطقه انحصاری اقتصادی تا آب‌های سرزمینی و حتی آب‌های داخلی بود. دشمن در خیال خود رسیدن به بنادر، سواحل و جزایر ما را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: اراده، استقامت، ایمان و امید مردم و رزمندگان، در کنار هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه و آرایش دیگر نیروهای مسلح در هوا و زمین، دشمن را چنان ناکام گذاشت که امروز تنها التماسش این است که بتواند از تنگه هرمز عبور کند. این در حالی است که مسیر پیشروی او از عمق مسدود و متوقف شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش بیان کرد: نخستین مأموریتی که نیروهای مسلح باید با افتخار انجام می‌دادند، تثبیت و متوقف کردن دشمن در عمق بود. مأموریتی که به لطف خداوند با موفقیت انجام شد و دشمن تاکنون در دریای عرب و شمال اقیانوس هند متوقف مانده است و قطعاً در آینده نیز بیش از پیش به عقب رانده خواهد شد. به‌گونه‌ای که به خلیج خوک‌ها و جایگاه اصلی خود بازگردد.

دریادار ایرانی گفت: در روز دوم جنگ، با وجود تمام تهاجمی که دشمن علیه کشور انجام داده بود و به تعبیر خودش تصور می‌کرد که می‌تواند آسیب جدی و اساسی به سامانه فرماندهی وارد کند و عملاً کشور را با شرایطی مواجه سازد که امکان واکنش مؤثر وجود نداشته باشد.

اصابت موشک به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در روز دوم جنگ

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: اما به لطف خداوند، در همان روز دوم جنگ، نخستین سیلی محکم را به دشمن زدیم و اولین پرتاب موشکی ما انجام شد؛ موشکی که تست گرم آن نیز همان روز صورت گرفت و پیش از آن، سابقه تست گرم نداشت.

وی گفت: این عملیات با رمز مبارک «یا زهرا سلام‌الله‌علیها» انجام شد و موشک مستقیماً به هدف اصلی خود، یعنی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، اصابت کرد.

دریادار ایرانی ادامه داد: شدت این اصابت به‌گونه‌ای بود که ناو مجبور شد برای تخلیه مجروحان و رسیدگی به آسیب‌های وارده، از کشورهای منطقه درخواست کمک کند. همچنین عملیات پروازی از عرشه این ناو هواپیمابر، که معمولاً جنگنده‌های اف‌ـ۱۸ از آن به پرواز درمی‌آمدند، متوقف شد.

وی با بیان اینکه محاصره دیگر معنایی ندارد. افزود: در شرایط عادی، معمولاً پیش از آغاز جنگ، محاصره را با هدف اعمال فشار بر طرف مقابل انجام می‌دهند؛ اما وقتی در جریان جنگ اعلام محاصره دریایی می‌کنید، نخستین پیامی که به طرف مقابل و افکار عمومی منتقل می‌شود، این است که شما در صحنه جنگ شکست خورده‌اید؛ شکست به این معنا که به اهداف خود نرسیده‌اید.

وی ادامه داد: دشمن اهدافی را برای سه روز، هفت روز و زمان‌های مشخص دیگر تعریف کرده بود، اما به هیچ‌یک از آن اهداف نرسید. حتی بخشی از حضور آنها در منطقه نیز از بین رفته و ناچار به عقب‌نشینی شده‌اید. این مساله بسیار مهمی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: دشمن تلاش کرد با روش‌هایی واقعاً غیراخلاقی و سبعانه، به تعبیر خودش، به تمام سامانه فرماندهی ما آسیب وارد کند و عزیزان ما را به شهادت برساند؛ اما تصور نمی‌کرد که در بدنه این کشور، آنچه به‌عنوان نیروهای مسلح و نمایندگان مردم حضور دارد، از چه ظرفیت عظیمی برخوردار است.

امیر ایرانی تصریح کرد: به اعتقاد من، دشمن هنوز پیام بزرگ این مفهوم را درک نکرده است؛ مفهوم مردمی که مبعوث شده‌اند و از ایمان، امید، اراده و استقامتی برخوردارند که اجازه نمی‌دهد در برابر فشار و ضربه دشمن تسلیم شوند.

وی گفت: ایرانی‌ها از آن دسته ملت‌هایی نیستند که اگر نخستین سیلی را بخورند، طرف دیگر صورت خود را نیز پیش ببرند و بگویند این طرف را هم بزنید؛ بلکه پاسخ می‌دهند و در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: مبنای حرکت ما همین دو تدبیر محکم و راهبردی است و با اتکا به آن‌ها، مسیر خود را با قدرت ادامه خواهیم داد.

دریادار ایرانی گفت: در حال حاضر، تمام تلاش دشمن این است که همانند هفتم آذر ۱۳۵۹، شاهرگ اقتصادی کشور ما را به هر شکل ممکن مسدود کند. دشمن هر روز واژه و عنوان جدیدی برای این اقدام انتخاب می‌کند؛ یک روز از «دروازه آهنین» سخن می‌گوید و روز دیگر از «حوزه سربی» و مدام به دنبال این است که راهی پیدا کند تا مانع عبور ایرانی‌ها از این محاصره شود.

وی گفت: اما به لطف خداوند، این عبور در حال انجام است و بنادر ما امروز فعال هستند.

دریادار ایرانی ادامه داد: اینجا لازم می‌دانم از عزیزانی یاد کنم که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همان نیروهای فعال در عرصه دریا، حوزه کشتیرانی و نفتکش‌ها که شبانه‌روز در حال تلاش و فعالیت هستند. ما از نزدیک در کنار این عزیزان حضور داریم و شاهد زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها هستیم.

وی ادامه داد: میدان در حال حاضر با اقتدار در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر نیز با همین اقتدار ادامه پیدا خواهد کرد. البته تدابیر لازم ابلاغ شده و قطعاً در ادامه، محدودیت جغرافیایی نخواهیم داشت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نکته مهمی که مردم عزیز ما با آن آشنا هستند و دشمن نیز باید آن را بداند، این است که تدبیر ابلاغ‌شده، تداوم این مسیر و تقویت رویکرد اقتدار است. رویکرد ما، قوی‌تر شدن خواهد بود.

دریادار ایرانی گفت: دشمن تلاش دارد میدان را به سمتی هدایت کند که انسجام و اتحاد ملی ما را از بین ببرد و فشار بیشتری بر مردم وارد کند. البته نیت شوم آن‌ها از ابتدا متوجه مردم ایران بود. آن‌ها از همان ابتدا با ایران بزرگ اسلامی مسئله داشتند و حتی اهداف خود را نیز به زبان آوردند و صراحتاً اعلام کردند که به دنبال چه چیزی هستند.

وی گفت: اما به لطف خداوند، میدان امروز با اقتدار در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر نیز با همین اقتدار ادامه پیدا خواهد کرد.

محدودیت جغرافیایی نخواهیم داشت

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: البته تدابیر لازم ابلاغ شده و قطعاً در ادامه، محدودیت جغرافیایی نخواهیم داشت. این نکته مهمی است که مردم عزیز ما با آن آشنا هستند و دشمن نیز باید آن را بداند.

وی افزود: تدبیر ابلاغ‌شده، حرکت در مسیر تقویت اقتدار و قوی‌تر شدن است. این همان تدبیری است که از سوی معظم‌له، فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، ابلاغ شده است. ان‌شاءالله همواره سلامت باشند.

منبع: ایرنا



