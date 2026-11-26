گروه استان‌ها - عملیات جست‌وجو برای یافتن کودک ۱۰ ساله مفقودشده در ارتفاعات شیوشگان کرمان با کشف پیکر او پایان یافت؛ حادثه‌ای که سه تیم امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر را برای یافتن این کودک به منطقه کشاند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، عملیات جست‌وجو برای یافتن کودک ۱۰ ساله مفقودشده در ارتفاعات شیوشگان کرمان با کشف پیکر او پایان یافت؛ حادثه‌ای که سه تیم امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر را برای یافتن این کودک به منطقه کشاند.

«رضا فلاح» مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: عصر چهارم آذرماه، در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر مفقود شدن یک کودک ۱۰ ساله در ارتفاعات شیوشگان کوه‌های صاحب‌الزمان کرمان، موضوع به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

به گفته «فلاح» ، پس از دریافت گزارش، سه تیم امداد و نجات کوهستان بلافاصله به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو برای یافتن کودک مفقودشده را آغاز کردند.

او افزود: نجاتگران پس از سه ساعت جست‌وجو در ارتفاعات، پیکر این کودک را پیدا کردند و پس از انجام عملیات انتقال، آن را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان با اشاره به زمان عملیات گفت: عملیات جست‌وجو و انتقال پیکر از ساعت ۱۷ آغاز شد و در نهایت ساعت ۲۱ به پایان رسید.