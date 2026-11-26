مرگ تلخ کودک ۱۰ ساله در ارتفاعات شیوشگان کرمان؛ جستوجوها به کشف پیکر انجامید
گروه استانها - عملیات جستوجو برای یافتن کودک ۱۰ ساله مفقودشده در ارتفاعات شیوشگان کرمان با کشف پیکر او پایان یافت؛ حادثهای که سه تیم امداد و نجات کوهستان هلالاحمر را برای یافتن این کودک به منطقه کشاند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، عملیات جستوجو برای یافتن کودک ۱۰ ساله مفقودشده در ارتفاعات شیوشگان کرمان با کشف پیکر او پایان یافت؛ حادثهای که سه تیم امداد و نجات کوهستان هلالاحمر را برای یافتن این کودک به منطقه کشاند.
«رضا فلاح» مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: عصر چهارم آذرماه، در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر مفقود شدن یک کودک ۱۰ ساله در ارتفاعات شیوشگان کوههای صاحبالزمان کرمان، موضوع به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر اعلام شد.
به گفته «فلاح» ، پس از دریافت گزارش، سه تیم امداد و نجات کوهستان بلافاصله به منطقه اعزام شدند و عملیات جستوجو برای یافتن کودک مفقودشده را آغاز کردند.
او افزود: نجاتگران پس از سه ساعت جستوجو در ارتفاعات، پیکر این کودک را پیدا کردند و پس از انجام عملیات انتقال، آن را به عوامل انتظامی تحویل دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان با اشاره به زمان عملیات گفت: عملیات جستوجو و انتقال پیکر از ساعت ۱۷ آغاز شد و در نهایت ساعت ۲۱ به پایان رسید.
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