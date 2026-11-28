سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، با تأکید بر اینکه عبور نفتکش‌های ایرانی بخشی از برنامه مقابله با محاصره است، گفت این اقدام در زمان مناسب انجام خواهد شد و هرگونه تعرض دشمن با پاسخ سخت ایران روبه‌رو می‌شود.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اظهار کرد: عبور نفتکش‌های ایرانی بخشی از برنامه مقابله با محاصره است و در زمان مناسب انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: هرگونه تعرض دشمن با پاسخ سخت جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد.

قوه قضاییه اصل ۴۹ را با جدیت دنبال کند

گودرزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد و پیگیری اموال نامتعارف و غیرقانونی، از قوه قضاییه خواست اجرای قانون مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی را با جدیت دنبال کند و گزارش اقدامات خود را به مجلس ارائه دهد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبارزه با کسانی که با گردن‌کلفتی و پررویی، اموال نامتعارف و غیرحق اندوخته‌اند، موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام می‌شود.

وی همچنین مبارزه با فساد را از مؤلفه‌های ایران قوی دانست و تأکید کرد که این رویکرد، دشمن را ناامید می‌کند.