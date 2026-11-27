به گزارش تابناک؛ چند تصویر قدیمی و دیدنی از تهران، اصفهان و شیراز در سال ۱۳۶۴ خورشیدی منتشر شده که حال‌وهوای این سه شهر را در آن دوران به نمایش می‌گذارد. تصاویری خاطره‌انگیز از ایرانِ ۴۱ سال پیش.



