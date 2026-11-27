عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تأکید بر ضرورت طراحی راهکارهای تازه برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و محاصره آمریکا، گفت: اگر واشنگتن شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، باید با اتکا به ظرفیت‌های کشور، محدودیت‌ها را کاهش دهیم.

عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به محاصره دریایی آمریکا، اظهار کرد: از نظر عقلانی، در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، باید راه‌های تازه‌ای نیز برای بی‌اثر کردن محاصره و محدودیت‌ها طراحی کنیم.

وی افزود: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، از ظرفیت‌های زمینی، ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی برخوردار است و نمی‌توان کشور را به‌طور کامل در محاصره قرار داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انتقال بخشی از فعالیت‌های دریایی کشور به سمت شمال، افزود: این جابه‌جایی توانسته بخشی از کمبودها و محدودیت‌های ایجادشده در جنوب را جبران کند و کارایی خود را نشان دهد. در همین چارچوب، موضوع شکستن محاصره دریایی با اتکا به زور و اقتدار نیز در سطوح بالادستی مطرح شده است. البته از جزئیات و فرمول اجرایی این طرح اطلاع دقیقی ندارم و طبیعتاً هر اقدامی در این زمینه باید از ابعاد مختلف بررسی و سنجیده شود.

تجارت دریایی ادامه دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه محاصره زمینی و هوایی کشور شکسته شده است، گفت: گزارش‌هایی که از مجموعه کشتیرانی و ستاد کل نیروهای مسلح دریافت می‌کنیم، نشان می‌دهد فعالیت‌های تجاری در دریا همچنان جریان دارد؛ هرچند دشواری‌هایی نیز ایجاد شده که باید با اقدام و عمل برطرف شود.

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به گفته وی، تمرکز بر افزایش توانمندی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از محاصره را کاهش دهد.

گلرو درباره بسته شدن مقطعی برخی مرزهای زمینی از سوی پاکستان و عراق نیز اظهار کرد: باید مشخص شود این اتفاقات ناشی از مسائل فنی بوده یا عوامل سیاسی در آن دخالت داشته‌اند. اگر مشکل فنی باشد، باید برای رفع آن اقدام کرد و اگر موضوع سیاسی باشد، با رایزنی و گفت‌وگو قابل پیگیری است.

وی با اشاره به سفر اخیر هیئتی از ایران به پاکستان، ارزیابی مثبتی از نتایج رایزنی‌ها ارائه کرد و افزود: کشورهای همسایه باید بدانند که حفظ روابط پایدار و رعایت اقتضائات همسایگی به نفع همه طرف‌هاست؛ چراکه ممکن است هر یک از این کشورها در مقطعی با شرایط مشابهی روبرو شوند. با این حال تحولات مرزی را چندان نگران‌کننده نیست.

مذاکره مشروط، اولویت با تقویت توان داخلی

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به روند مذاکرات با آمریکا تصریح کرد: شرایط فعلی نشان داده است که مذاکره با این وضعیت فایده‌ای ندارد. اگر آمریکایی‌ها شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند، امکان ادامه مسیر مذاکره وجود دارد؛ در غیر این صورت، باید به سمت استفاده از داشته‌ها و مقدورات کشور، کاهش محدودیت‌ها و افزایش توانمندی‌های داخلی حرکت کنیم.

گلرو در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها گفت: نباید تمام مشکلات و تورم افسارگسیخته را صرفاً به افزایش نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها یا محدودیت فروش نفت نسبت داد. بخشی از این وضعیت به سوءمدیریت داخلی بازمی‌گردد و به اعتقاد من، با مدیریت صحیح منابع و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم، می‌توان بخشی از این مشکلات را برطرف کرد.