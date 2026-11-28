به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار و آتش‌سوزی دو نفتکش متخلف در دهانه بندر خصب و مسیر غیرمجاز شرق تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این نفتکش‌ها هنگام تلاش برای عبور مخفیانه از مسیر جعلی تنگه هرمز و با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب خود، با مین‌های دریایی برخورد کرده‌اند.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک نفتکش متخلف ساعاتی پیش در دهانه بندر خصب بر اثر برخورد با مین دریایی و نفتکش دیگری در مسیر غیرمجاز شرق تنگه هرمز دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند.

بر اساس این اطلاعیه، این نفتکش‌ها نیز مانند نفتکش‌هایی که پیش از این منفجر شده بودند، قصد داشتند به‌صورت مخفیانه و با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب، از مسیر جعلی تنگه هرمز عبور کنند که در نزدیکی سواحل جنوبی و بندر خصب دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در ادامه با هشدار درباره تردد از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز تأکید کرد: «سرتاسر مسیر جعلی و غیرمجاز تنگه هرمز آلوده به مین‌های بسیار ویرانگر است و تلاش نفتکش‌ها با حمایت هوایی ارتش تروریست آمریکایی نیز آنان را از برخورد با مین دریایی نجات نخواهد داد.»



