موقع پخت غذا خیلی از ما فکر سلامت غذا هستیم و به همین خاطر بهترین مواد اولیه را تهیه می‌کنیم اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید که ظرفی که در آن غذا می‌پزیم، به‌اندازه مواد اولیه مهم است؟ سلامت ظرف هم به اندازه سلامت آبی که مصرف می‌کنیم، اهمیت دارد.