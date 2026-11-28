کمپرس سرد و گرم چه تفاوتی دارند؟ با کاربرد هر کدام برای کاهش درد، تورم، گرفتگی عضلات و خشکی مفاصل آشنا شوید.

به گزارش تابناک؛ وقتی دچار درد عضلانی، گرفتگی یا آسیب دیدگی می‌شویم، یکی از ساده‌ترین روش‌های تسکین ناراحتی استفاده از کمپرس سرد یا گرم است. اما انتخاب روش مناسب اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سرما و گرما تاثیرات متفاوتی بر بافت‌های بدن دارند. کمپرس سرد معمولا برای کاهش درد و تورم ناشی از آسیب‌های تازه کاربرد دارد، درحالی که گرما می‌تواند عضلات منقبض را آرام کند و خشکی و گرفتگی را کاهش دهد.

کمپرس گرم؛ مناسب برای گرفتگی و خشکی عضلات

گرما با گشاد کردن عروق خونی و افزایش جریان خون موضعی، به آرام شدن عضلات و کاهش احساس خشکی کمک می‌کند. به همین دلیل، کمپرس گرم برای دردهای عضلانی مداوم، گرفتگی عضلات، اسپاسم و خشکی مفاصل گزینه مناسبی است.

عضلات منقبض را آرام می‌کند و خشکی را کاهش می‌دهد.

برای دردهای مزمن و اسپاسم عضلانی کاربرد دارد.

باعث گشاد شدن عروق و افزایش جریان خون موضعی می‌شود.

معمولا می‌توان آن را حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استفاده کرد.

برای جلوگیری از سوختگی، باید حوله ای بین منبع گرما و پوست قرار گیرد.

کمپرس سرد؛ مناسب برای آسیب‌های تازه و تورم

سرما با کاهش موقت جریان خون موضعی و کند کردن انتقال پیام‌های عصبی، به تسکین درد و کنترل تورم کمک می‌کند. این روش به ویژه در ساعات اولیه پس از آسیب هایی مانند پیچ خوردگی مچ پا، کشیدگی عضلات و ضرب دیدگی کاربرد دارد.

درد و تورم را کاهش می‌دهد.

برای آسیب‌های تازه، پیچ خوردگی و کشیدگی مناسب است.

باعث تنگ شدن موقت عروق خونی می‌شود.

معمولا می‌توان آن را حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استفاده کرد.

باید حوله ای بین کمپرس سرد و پوست قرار گیرد.

کمپرس سرد بهتر است یا گرم؟

انتخاب بین این دو روش به نوع درد و زمان ایجاد آسیب بستگی دارد. اگر به تازگی دچار آسیب دیدگی شده اید و ناحیه موردنظر متورم یا ملتهب است، کمپرس سرد معمولا انتخاب مناسب تری خواهد بود. اما اگر با گرفتگی عضلات، خشکی مفاصل یا دردهای طولانی مدت مواجه هستید، گرما می‌تواند تسکین بیشتری ایجاد کند.

فراموش نکنید که کمپرس سرد و گرم روش هایی برای تسکین موقت درد هستند و روند بهبود آسیب را سریع‌تر نمی‌کنند. در صورت درد شدید، تورم قابل توجه یا محدودیت حرکتی، بهتر است علت مشکل توسط پزشک بررسی شود.

منبع: عصرایران



