سفیر ایران
جزئیات جدید از تبادل پیام ایران با آمریکا
سفیر ایران در پاکستان گفت:: تبادل پیام با آمریکا از طریق قطر و پاکستان در جریان است.
به گزارش تابناک؛ رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق واسطههایی در قطر و پاکستان خبر داد و گفت: ایدههای مختلفی در این زمینه در حال بررسی است.
امیریمقدم با اشاره به روند تبادل پیامها اظهار داشت: تبادل پیام با آمریکا از طریق کشورهای قطر و پاکستان در جریان است و ایدههای مختلفی در این زمینه بررسی میشود.
سفیر ایران در پاکستان همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تحولات یمن و جایگاه جنبش انصارالله تصریح کرد: انصارالله بیش از یک دهه است که کنترل پایتخت یمن را در دست دارد و این جنبش بخشی از واقعیت انکارناپذیر این کشور است.
وی با اشاره به ابتکارهای دیپلماتیک چین و روسیه برای پایان دادن به جنگ یمن افزود: جمهوری اسلامی ایران از ابتکار عملهای چین و روسیه برای پایان دادن به جنگ ویرانگر یمن و به رسمیت شناختن واقعیتهای این کشور استقبال میکند.
منبع: مهر
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