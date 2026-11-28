به گزارش تابناک؛ رضا امیری‌مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق واسطه‌هایی در قطر و پاکستان خبر داد و گفت: ایده‌های مختلفی در این زمینه در حال بررسی است.

امیری‌مقدم با اشاره به روند تبادل پیام‌ها اظهار داشت: تبادل پیام با آمریکا از طریق کشورهای قطر و پاکستان در جریان است و ایده‌های مختلفی در این زمینه بررسی می‌شود.

سفیر ایران در پاکستان همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تحولات یمن و جایگاه جنبش انصارالله تصریح کرد: انصارالله بیش از یک دهه است که کنترل پایتخت یمن را در دست دارد و این جنبش بخشی از واقعیت انکارناپذیر این کشور است.

وی با اشاره به ابتکارهای دیپلماتیک چین و روسیه برای پایان دادن به جنگ یمن افزود: جمهوری اسلامی ایران از ابتکار عمل‌های چین و روسیه برای پایان دادن به جنگ ویرانگر یمن و به رسمیت شناختن واقعیت‌های این کشور استقبال می‌کند.

منبع: مهر



