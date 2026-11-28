مرزبانان عراقی گذرگاه زمینی «الولید» و گذرگاه رودخانه «سیمالکا» با سوریه را که تحت مدیریت حکومت اقلیم کردستان عراق بودند، در اقدامی با هدف تقویت سیطره دولت مرکزی بر گذرگاه‌های مرزی در این اقلیم، بستند.

به گزارش تابناک؛ شبکه خبر سوریه با اعلام این خبر به نقل از فرمانده مرزبانان عراق اعلام کرد که تصمیم به بستن گذرگاه‌ها شامل دو گذرگاه واقع در قلمرو تحت مدیریت اقلیم کردستان عراق می‌شود.

بر اساس این گزارش، این اقدام پس از حکمی که روز چهارشنبه توسط دادگاه عالی فدرال عراق صادر شد و به دولت مرکزی اجازه داد که نیروهای خود را در تمام مرزهای بین‌المللی از جمله مرزهای داخل اقلیم کردستان عراق، مستقر کند، انجام شد.

منابعی در استان الحسکه به خبرنگار شبکه خبر سوریه گفتند که تردد تجاری در گذرگاه مرزی رودخانه «فیشخابور - سیمالکا» روز جمعه به حالت تعلیق درآمده و هیچ تاریخی برای بازگشایی آن تعیین نشده است.

این منابع افزودند که «تصمیم تعلیق تردد تجاری توسط اقلیم کردستان عراق بدون هیچ توضیحی در مورد دلایل این تصمیم یا مدت زمان آن به اداره این گذرگاه اطلاع داده شده است.

در همین حال، منابع اظهار داشتند که تردد مسافران از طریق این گذرگاه تحت تاثیر این تصمیم قرار نگرفته است و تردد مسافران طبق رویه‌های از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه بیانیه رسمی از سوی سازمان کل بنادر و گمرک سوریه، ادامه خواهد یافت.

شبکه خبر سوریه افزود: این گذرگاه در سال ۲۰۲۶ به منظور یکپارچه‌سازی رویه‌های اداری و گمرکی به سامانه اداره کل بنادر و گمرک سوریه متصل شد، در حالی که دولت مرکزی عراق هنوز آن را یک گذرگاه غیررسمی می‌داند.

بر اساس این گزارش، پیشتر در روز پنجشنبه، گذرگاه مرزی زمینی غیرقانونی الولید (السویدیه) ، واقع در مرز سوریه و عراق، از سمت عراق بسته شد. این گذرگاه در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر المالکیه در استان الحسکه در نزدیکی روستای السویدیه در سمت سوریه و در نزدیکی روستای الولید در سمت عراق قرار دارد.

این گذرگاه یکی از نقاط مورد استفاده برای تجارت بین دو طرف است. در سال‌های اخیر، در زمان کنترل نیروهای قسد که اکنون منحل شده‌اند، بیشتر برای واردات مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و آهن استفاده می‌شد. همچنین برای ورود تجهیزات نظامی و سلاح توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و برای خروج تانکرهای نفت قاچاق از سوریه به عراق استفاده می‌شد.

گذرگاه رودخانه سیمالکا (یا فیشخابور، همانطور که در سمت عراق شناخته می‌شود) یک گذرگاه مرزی بین استان دهوک در شمال عراق و استان الحسکه در شرق سوریه است. این گذرگاه، یک پل شناور بر روی رودخانه دجله است که در سال ۲۰۱۳ پس از نشست اربیل که احزاب کُرد سوری و عراقی را گرد هم آورد، افتتاح شد. این گذرگاه، تجارت و انتقال بیماران سوری برای درمان پزشکی به منطقه اقلیم کردستان عراق را تسهیل می‌کند.

منبع: ایلنا



