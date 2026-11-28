به گزارش تابناک؛ آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، امروز- جمعه- در گفت‌وگو با شبکه رادیو و تلویزیون عمومی اوکراین «سوسپیلنه» گفت: «ما برای برقراری آتش‌بس آمادگی داریم. از هند، ترکیه و مصر که در کاهش تنش‌ها در منطقه دریای سیاه و تلاش‌های میانجی‌گرانه نقشی فعال و مهم ایفا می‌کنند، قدردانی می‌کنیم. اکنون منتظر پاسخ روسیه هستیم.»

وی همچنین گفت روسیه در چارچوب این آتش‌بس، پیشنهاد کرده است اوکراین حملات خود به بخش نفت این کشور را متوقف کند؛ اما کی‌یف تنها در چارچوب توافقی گسترده‌تر برای برقراری آتش‌بس در حوزه انرژی، این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد.

در مقابل، مسکو نسبت به پیشنهادهای آتش‌بس ابراز تحفظ کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تأکید کرده که کشورش با آتش‌بس موقت، بدون دستیابی به تفاهم‌هایی درباره تضمین‌های امنیتی و حل‌وفصل ریشه‌های مناقشه، موافق نیست.

منبع: ایلنا



