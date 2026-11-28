به گزارش تابناک، این حادثه سال ۱۴۰۳در یکی از مدارس شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان اتفاق افتاد و در جریان آن، این دانش‌آموز بر اثر یک حادثه غیرعمد موجب مرگ همکلاسی‌اش شد. به‌دنبال این حادثه تلخ دانش‌آموز خاطی به اتهام قتل شبه‌عمد محاکمه و به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم شد و از آنجا که توانایی پرداخت دیه را نداشت مدت‌ها در زندان به سر‌می‌برد تا اینکه خیران برای نجات او دست‌به کار شدند.

به‌گفته محمود اسپانلو، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان با مشارکت و کمک خیران، مبلغ مورد نیاز برای پرداخت دیه تأمین و زمینه آزادی این دانش‌آموز از زندان فراهم شد تا او پس از ماه‌ها از زندان آزاد شود.