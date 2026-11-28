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آزادی یک دانشآموز پس از مرگ غیرعمد همکلاسیاش
دانشآموزی که در جریان یک حادثه ناخواسته باعث مرگ همکلاسیاش شده بود با کمک خیران از زندان آزاد شد.
به گزارش تابناک، این حادثه سال ۱۴۰۳در یکی از مدارس شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان اتفاق افتاد و در جریان آن، این دانشآموز بر اثر یک حادثه غیرعمد موجب مرگ همکلاسیاش شد. بهدنبال این حادثه تلخ دانشآموز خاطی به اتهام قتل شبهعمد محاکمه و به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم شد و از آنجا که توانایی پرداخت دیه را نداشت مدتها در زندان به سرمیبرد تا اینکه خیران برای نجات او دستبه کار شدند.
بهگفته محمود اسپانلو، رئیسکل دادگستری استان گلستان با مشارکت و کمک خیران، مبلغ مورد نیاز برای پرداخت دیه تأمین و زمینه آزادی این دانشآموز از زندان فراهم شد تا او پس از ماهها از زندان آزاد شود.
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