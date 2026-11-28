منابع یمنی از حملات هوایی عربستان به چند منطقه در استان‌های صعده، تعز، إب و صنعا خبر دادند که در جریان آن، ایستگاه برق المخا و تعدادی از تاسیسات و خودروهای حمل گاز هدف قرار گرفتند.

حمله شدید عربستان به تأسیسات برق و گاز یمن

به گزارش تابناک؛ شبکه المسیره گزارش داد که در پی حمله نیروهای عربستانی به منطقه حطاب در شهرستان مرزی باقم در استان صعده، دو شهروند یمنی بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند.

همچنین منابع یمنی از حملات هوایی به ایستگاه برق شهر المخا در استان تعز خبر دادند. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های عربستانی ابتدا این ایستگاه را با سه حمله هوایی هدف قرار دادند و سپس شمار حملات به چهار و پنج مورد افزایش یافت.

المسیره افزود: پنجمین حمله در حالی انجام شد که نیروهای آتش‌نشانی در محل حضور داشتند.

این منابع همچنین اعلام کردند که خودروهای حمل گاز در منطقه مثلث السحول در استان إب هدف حمله قرار گرفتند.

در استان صنعا نیز یک ایستگاه گاز در روستای بیت الشعبی، واقع در شهرستان بنی مطر، هدف حمله هوایی عربستان قرار گرفت.

المسیره همچنین گزارش داد که در حمله هوایی ائتلاف تحت امر عربستان به منطقه‌ای مسکونی در صنعا، ۱۳ نفر از جمله شماری زن زخمی شده‌اند.

منبع: ایسنا



