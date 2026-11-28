از نام زکریای رازی تا رقص و چیپس و ماست در خیابان؛ کمپین «زکریا» ی ساسی مانکن فقط یک شوی تبلیغاتی نیست؛ پروژه‌ای پرسش‌برانگیز با ابعاد فرهنگی و ابهام‌های امنیتی است که نمی‌توان پشت نقاب سرگرمی از کنار آن گذشت.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، در روزهای اخیر تصاویر و ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر شده که از راه‌اندازی کمپینی با عنوان «زکریا» از سوی ساسی مانکن، خواننده ساکن خارج از کشور، حکایت دارد. این کمپین در ظاهر با توزیع اقلامی مانند چیپس و ماست موسیر در برخی نقاط و خیابان‌های ایران و دعوت کاربران به انتشار ویدئوهای رقص دنبال می‌شود. اما آیا ماجرا صرفاً یک فعالیت تبلیغاتی و سرگرمی است، یا ابعاد دیگری هم دارد که باید به آن‌ها توجه کرد؟

در دنیای امروز، مرز میان تبلیغات، عملیات رسانه‌ای و ایجاد شبکه‌های اجتماعی می‌تواند پیچیده باشد. ترکیب فراخوان عمومی، حضور خیابانی، توزیع اقلام، مشارکت کاربران و تولید محتوای گسترده این پرسش را پیش می‌آورد که اهداف و سازوکار اجرایی چنین پروژه‌ای چیست.

از فضای مجازی تا خیابان؛ پرسش‌هایی فراتر از یک تبلیغ معمولی

وقتی پروژه‌ای از کاربران می‌خواهد در نقاط مشخصی حضور پیدا کنند، در یک فعالیت عمومی مشارکت کنند یا محتوای آن را منتشر کنند، میان فضای مجازی و محیط واقعی ارتباط شکل می‌گیرد. در این شرایط، نحوه تعیین نقاط توزیع، هویت عوامل اجرایی، منابع مالی، سازوکار هماهنگی و چگونگی استفاده از اطلاعات کاربران اهمیت پیدا می‌کند. اگر اطلاعات مکانی یا مشخصات مخاطبان دریافت و ذخیره شود، باید روشن باشد این داده‌ها در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و با چه هدفی استفاده می‌شود.

تاکنون شواهد مستقلی که نشان دهد اطلاعات مکانی شهروندان به‌صورت سازمان‌یافته برای اهداف امنیتی جمع‌آوری شده باشد، در دست نیست. با این حال، مطالبه شفافیت از برگزارکنندگان و بررسی نحوه حفاظت از اطلاعات کاربران، خواسته‌ای منطقی است.

پروژه‌ای که بتواند از طریق شبکه‌های اجتماعی مخاطبان را به فعالیتی خیابانی دعوت کند، امکان پیوند میان حضور آنلاین و حضور فیزیکی را فراهم می‌کند. در صورت سازمان‌دهی گسترده می‌تواند پرسش‌هایی درباره اهداف، دامنه فعالیت و نظارت بر اجرا ایجاد کند.

از چیپس و ماست تا نگرانی درباره شبکه‌سازی

توزیع چیپس و ماست موسیر در نگاه نخست اقدامی ساده به نظر می‌رسد، اما پرسش اصلی این است که چه سازوکاری پشت اجرای این کمپین است و چه کسانی آن را مدیریت می‌کنند. در یک تحلیل امنیتی، هر فعالیتی که در مقیاس گسترده با مخاطبان ارتباط بگیرد و مشارکت آنلاین را به حضور فیزیکی پیوند بزند، از منظر ظرفیت‌های ارتباطی و اجتماعی قابل بررسی است. این ظرفیت ممکن است فقط در خدمت تبلیغات باشد، اما اگر شواهدی از سازمان‌دهی پنهان یا استفاده خارج از چارچوب اعلام‌شده وجود داشته باشد، ضرورت بررسی بیشتر می‌شود.

جنگ نرم؛ وقتی سرگرمی به ابزار اثرگذاری فرهنگی تبدیل می‌شود

این کمپین را می‌توان از منظر رسانه‌ای و فرهنگی هم بررسی کرد، چون جنگ نرم الزاماً با پیام‌های سیاسی مستقیم آغاز نمی‌شود. سرگرمی، موسیقی، چالش‌های شبکه‌های اجتماعی و بازنمایی سبک زندگی هم می‌توانند در شکل‌دهی به ذائقه و نگرش نسل جدید نقش داشته باشند. پرسش مهم این است که چه محتوایی برجسته می‌شود، چه الگوهایی جذاب و قابل تقلید معرفی می‌شوند و چه ارزش‌هایی در میان انبوه محتوای وایرال به حاشیه می‌روند.

نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که کمپین سرگرمی با ارتباطات تجاری همراه باشد. در متن معرفی‌شده از برند «سایروس» نام برده شده که تهیه کننده محصولات الکلی است . با توجه به محدودیت‌های قانونی و شرعی مربوط به مشروبات الکلی در ایران، ماهیت این ارتباط تجاری و نحوه تبلیغ محصولات مرتبط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، به‌خصوص که مخاطبان چنین کمپین‌هایی به گروه سنی خاصی محدود نیستند و نوجوانان هم در معرض خطر محتوای تبلیغاتی آن قرار می گیرند.

وقتی نام دانشمندان ایرانی ابزار سرگرمی می‌شود

مسئله فقط انتخاب یک اسم برای یک کمپین نیست. پرسش مهم‌تر این است که چرا نام و تصویر یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ ایران باید در پروژه‌ای قرار بگیرد که محور آن سرگرمی، رقص، موسیقی و وایرال‌شدن است. تبدیل چهره‌های علمی و تمدنی ایران به یک المان سرگرمی، آن هم در چنین بستری، محل تأمل است.

زکریای رازی فقط یک نام تاریخی نیست. او پزشکی است که آثارش قرن‌ها بر جریان پزشکی پس از خود اثر گذاشت. «الحاوی فی الطب» و «الجدری و الحصبه» از شناخته‌شده‌ترین آثار اوست و روش تجربه‌گرایانه‌اش جایگاه ویژه‌ای در تاریخ پزشکی دارد.

امروز یکی از میدان‌های اصلی تقابل فرهنگی، فضای ذهن و هویت نسل جدید است. در ادبیات رسانه‌ای، چنین روندهایی را می‌توان در چارچوب جنگ نرم تحلیل کرد، یعنی رقابت بر سر معنا، هویت، الگوهای فرهنگی و اینکه نسل جوان چه چیزی را ارزشمند و قابل تقلید بداند. در این نگاه، مسئله فقط یک آهنگ یا یک بسته چیپس نیست. مسئله این است که در میان انبوه تصاویر وایرال، چه کسی روایتگر هویت و تاریخ ماست و چه کسی تعیین می‌کند یک دانشمند ایرانی در ذهن نوجوانان نماد علم و تمدن باشد یا فقط یک اسم و تصویر در یک کمپین سرگرمی.

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زنگ خطر اصلی کجاست؟

این کمپین احتمال دارد یک پروژه امنیتی با ظاهر سرگرم‌کننده باشد و از این منظر نیازمند بررسی است. دلیلش فقط نام آن نیست، بلکه مجموعه عناصری است که کنار هم قرار گرفته‌اند: فراخوان عمومی، حضور خیابانی، توزیع اقلام، مشارکت کاربران، تولید محتوای گسترده و ارتباط مستقیم میان فضای مجازی و محیط واقعی.

در نهایت، مسئله فقط این نیست که یک کمپین چند روزی وایرال شده است، بلکه این است که چه چیزی وایرال می‌شود و چه چیزی در حاشیه می‌ماند. وقتی نام یک دانشمند بزرگ ایرانی برای جلب توجه به یک پروژه سرگرمی به کار می‌رود، اما درباره آثار، کشفیات و میراث علمی او کمتر سخن گفته می‌شود، باید پرسید این روند چه سهمی در بازتعریف ذهن نسل جدید از گذشته علمی و فرهنگی ایران دارد.

«زکریا» شاید در ظاهر فقط یک کمپین تبلیغاتی باشد، اما پرسش‌های فرهنگی، تجاری و اجرایی پیرامون آن نشان می‌دهد که نمی‌توان به سادگی از کنار چنین پروژه‌هایی گذشت. مطالبه شفافیت، مراقبت از اطلاعات شخصی و توجه به اثرات فرهنگی این‌گونه کمپین‌ها موضوعاتی است که هم افکار عمومی و هم نهادهای مسئول باید به آن‌ها توجه کنند.

دعوت از نوجوانان به حضور در خیابان و انتشار تصویر و اطلاعات شخصی هم بدون هیچ پاسخگویی، قطعا بی‌خطر نیست. سکوت در برابر چنین پروژه‌هایی یعنی واگذاری ذهن نسل جوان به هر کسی که بتواند بیشتر وایرال شود. خانواده‌ها، مدارس و نهادهای مسئول باید پیش از آنکه دیر شود، هم سواد رسانه‌ای را تقویت کنند و هم جایگزین‌های جذاب و سالم برای سرگرمی نوجوانان فراهم کنند.