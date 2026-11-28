وقتی هنرمند از مجوز می‌گوید، دادستان از نبود مجوز نهایی و امام جمعه از «برنامهٔ مبتذل» ، پنج شب کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز به ابهام رسید؛ بی‌آنکه کسی مصداق ابتذال یا سند الزام جدید را نشان داده باشد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ کنسرت «ایرانم» قرار بود از ۸ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵ در ورزشگاه سرپوشیده المپیک شاندیز برگزار شود. ظرفیت این سالن حدود شش هزار نفر اعلام شده است. اما در آستانهٔ آغاز برنامه، اختلاف بر سر کفایت مجوز، ضرورت طرح موضوع در شورای فرهنگ عمومی استان و مواضع تند برخی مسئولان، اجرای آن را به ابهام کشاند. علیرضا قربانی ۶ آذر در رشت، بی‌آنکه دلیل را روشن کند، از مردم مشهد عذرخواهی کرد.

مسئله فقط یک کنسرت نیست. پرسش این است که چرا تکلیف یک رویداد هنری تا چند روز پیش از اجرا روشن نمی‌شود و مسئولیت تصمیم نهایی میان دستگاه‌ها دست‌به‌دست می‌شود.

ماجرا از کجا شروع شد؟

این نخستین بار نیست که اجرای «ایرانم» در خراسان رضوی به مشکل می‌خورد. برنامهٔ مهرماه در طرقبه و شاندیز هم لغو و به زمانی دیگر موکول شد. اداره‌کل ارشاد استان آن زمان گفت دستگاه‌های ذی‌ربط با اجرا موافق‌اند، اما به دلیل «ملاحظات زمانی» برگزاری به بعد موکول شده است. در همان ایام، معاون فرهنگی استانداری خراسان رضوی از پیگیری برای برگزاری کنسرت خبر داد.

پس از حدود دو ماه، روابط عمومی پروژه تاریخ تازه را اعلام کرد و همین اعلام، به اختلاف علنی میان مسئولان رسید.

مجوز با کیست؟

روابط عمومی پروژه می‌گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز صادر کرده است. حسن همتی‌فر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ۵ آذر گفت موضوع هنوز در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح نشده و مجوزی صادر نشده است. او در همان اظهارات، مرجع صدور مجوز را وزارت ارشاد دانست، اما افزود موضوع باید در شورای فرهنگ عمومی هم بررسی شود. gooya

در این میان سه مفهوم باید از هم جدا شود:

مجوز هنری: صدور مجوز اجرای صحنه‌ای موسیقی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. مطابق اصلاحیهٔ ماده ۲۰ آیین‌نامهٔ اماکن عمومی، نیروی انتظامی فقط باید از نظر انتظامی و ترافیکی موضوع را بررسی و تأمین نظم و امنیت مراسم را بر عهده بگیرد؛ بی‌آنکه در صدور مجوز، محتوای برنامه یا ویژگی مجریان دخالت کند.

هماهنگی‌های اجرایی و انتظامی: رعایت الزامات امنیتی و شرایط محل اجرا لازم است، اما این‌ها مجوز هنری مستقل نیستند.

شورای فرهنگ عمومی استان: این شورا نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده است. صرف وجود آن اثبات نمی‌کند که صدور مجوز تک‌تک کنسرت‌ها با آن است.

بنابراین اگر الزام مصوبهٔ جداگانهٔ شورا واقعاً وجود دارد، مستند قانونی آن باید معرفی شود. اگر هم مجوز ارشاد ناقص بود، این موضوع باید پیش از اعلام تاریخ و فروش بلیت به برگزارکننده گفته می‌شد. در مقابل، برگزارکننده هم تا روشن شدن وضعیت حقوقی، نباید خبر قطعی اجرا را منتشر کند.

دادستان مرجع صدور مجوز هنری نیست، اما در چارچوب وظایف قانونی خود می‌تواند به تخلفات احتمالی ورود کند. این دو جایگاه نباید با هم خلط شود.

«ابتذال» کجاست؟

سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، این برنامه را «مبتذل» خواند و گفت اجرای آن حرمت امام رضا(ع) را زیر سؤال می‌برد. او همچنین خبرهای مربوط به توافق خود با رئیس‌جمهور برای برگزاری کنسرت را رد کرد و منتشرکنندگان آن‌ها را به سودجویی و دلالی متهم کرد.

اما چیزی که در این موضع غایب است، مصداق است: کدام قطعه از «ایرانم» ؟ کدام شعر؟ کدام بخش از اجرا؟ در اظهارات منتشرشده، هیچ مصداق مشخص و مستندی از محتوای مبتذل ارائه نشده است؛ بنابراین این برچسب را نمی‌توان واقعیتی اثبات‌شده دانست. نقد محتوای یک اثر حق مسئولان و منتقدان است، اما نقد باید مستند و قابل ارزیابی باشد. «ابتذال» به‌تنهایی دلیل نیست و حکم کلی و سنگینی است که بدون مصداق، نه مسئله را روشن می‌کند و نه مبنای مناسبی برای تصمیم دربارهٔ حقوق هنرمندان و مخاطبان می‌سازد.

علیرضا قربانی سال‌ها با اجرای آثار مبتنی بر شعر و ادبیات فارسی شناخته شده است. این سابقه او را از نقد مصون نمی‌کند، اما دست‌کم انتظار می‌رود نقد دربارهٔ خود اثر باشد.

الگویی تکرارشونده

سابقهٔ این ماجرا کوتاه نیست. در اسفند ۱۳۹۳، کنسرت قربانی در گلبهار نزدیک مشهد، به گفتهٔ برگزارکنندگان با وجود دریافت مجوز از فرمانداری، نیروی انتظامی و ارشاد، به دستور دادستانی لغو شد. امروز هم، با وجود گذشت بیش از یک دهه، پرسش همان است: اگر چند نهاد موافقت کرده‌اند، چرا نظر یک نهاد دیگر می‌تواند همه‌چیز را متوقف کند؟





قربانی چه گفت؟

قربانی دیشب ۶ آذر در رشت برای نخستین بار علنی دربارهٔ شاندیز حرف زد. او گفت پیگیری‌های زیادی برای برگزاری کنسرت در مشهد انجام شده و حتی مجوز صادر شده، اما دلایلی وجود دارد که امکان اجرا را فراهم نمی‌کند. او حق مردم خراسان برای دسترسی به موسیقی باکیفیت را یادآوری کرد، از مخاطبان مشهدی عذرخواهی کرد و وعده داد تیم روابط عمومی‌اش به‌زودی بیانیه‌ای مفصل دربارهٔ اتفاقات چند ماه گذشته منتشر کند. به نقل از او، تجربهٔ لغو کنسرت در اصفهان به دلیل حضور بانوان هنرمند هم بخشی از همین مسیر است.

پرسش‌هایی که پاسخ می‌خواهند

اگر وزارت ارشاد مجوز صادر کرده بود، چرا پیش از اعلام عمومی، وضعیت سایر هماهنگی‌ها روشن نشده بود؟اگر مصوبهٔ شورای فرهنگ عمومی ضروری است، مستند قانونی آن چیست؟اگر محتوا مبتذل تشخیص داده شده، مصداق دقیقش کجاست و چه نهادی آن را ارزیابی کرده است؟چرا اختلاف دستگاه‌ها باید درست در روزهای نزدیک به اجرا آشکار شود و هزینه‌اش را برگزارکننده، هنرمند و مخاطبان بپردازند؟

اطلاع‌رسانی هم دو طرف دارد. برگزارکننده‌ای که پنج شب اجرا و زمان فروش بلیت را اعلام می‌کند، باید پیش‌تر از تکمیل مراحل مطمئن باشد. در مقابل، دستگاهی که مانع اجرا می‌شود هم باید دلایل و مستندات تصمیمش را شفاف اعلام کند.

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قانون باید ملاک باشد، نه سلیقه و فشار

هیچ‌کس منکر ضرورت رعایت قانون و احترام به باورهای مذهبی مردم نیست و هیچ هنرمندی فراتر از مقررات نیست. اما رعایت قانون یعنی همهٔ دستگاه‌ها هم در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کنند. اگر وزارت ارشاد مرجع صدور مجوز است، تصمیم آن باید محترم شمرده شود و مخالفت با آن مستند باشد. اگر هم مجوز کافی نبوده، باید از ابتدا به برگزارکننده گفته می‌شد.

مشهد و خراسان رضوی هم بخشی از ایران‌اند و مردم آن، مثل دیگر شهروندان، حق برخورداری از برنامه‌های فرهنگی و هنری دارند. احترام به جایگاه مذهبی مشهد نباید به ابزاری برای محدودیت‌های مبهم و سلیقه‌ای تبدیل شود.

آنچه در ماجرای «ایرانم» از لغو یک برنامهٔ هنری نگران‌کننده‌تر است، بلاتکلیفی است؛ وضعیتی که در آن هنرمند از داشتن مجوز می‌گوید، دادستان از نبود مجوز نهایی خبر می‌دهد، امام جمعه یک برنامه را مبتذل می‌خواند و در نهایت مردم می‌مانند و اجرایی که قرار بود برگزار شود.