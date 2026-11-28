به گزارش تابناک؛ گروه ویژه عملیاتی نیروهای کلانتری شهید هاشمی نژاد مشهد هنگام اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، خبری از«کیف زنی» درون یکی از اتوبوس‌های شهری رادریافت کردند و بلافاصله برای بررسی موضوع عازم بولوارشهید مطهری شدند. تحقیقات مقدماتی پلیس نشان داد: یکی از بانوان مسافر، هدف سرقت قرارگرفته وسارق گوشی تلفن اورا ازدرون کیف دستی اش ربوده است. مالباخته به عوامل انتظامی گفت: از میدان شهدا سوار اتوبوس شدم و در حالی که کیف دستی راروی شانه ام انداخته بودم به زنی که مقابلم قرارداشت با عجله گفتم: من درهمین ایستگاه خیابان شهید مطهری پیاده می‌شوم.او هم که انگار بیشتر از من عجله داشت، رو به من کرد و گفت: من هم پیاده می‌شوم! ولی به محض این که از پلکان اتوبوس پایین آمدم، متوجه شدم زیپ کیف دستی ام بازاست و گوشی ام را سرقت کرده اند ولی من به همان زن جوانی که مقابلم ایستاده بود مظنون هستم!…

ماموران زبده گشت نامحسوس کلانتری شهید هاشمی نژاد که براساس تجربیات پلیسی خود احتمال می‌دادند آن زن مورد ادعای مالباخته، نباید از ایستگاه اتوبوس دور شده باشد به جست وجو درهمان اطراف پرداختند و زن جوانی را در ایستگاه انتظار آن سوی خیابان مشاهده کردند که به طرز مشکوکی چهره اش را با چادر سیاه پوشانده بود. آن‌ها بی درنگ به طرف آن زن رفتند تا به طور نامحسوس به تحقیق بپردازند اما آن زن که زیرچشمی نیروهای انتظامی را می‌پایید در یک لحظه چهره اش را گشود و سعی کرد ایستگاه اتوبوس را ترک کند. در همین هنگام مالباخته او را شناخت و بدین ترتیب یکی از بانوان پلیس، کیف دستی او را مورد بازرسی قرارداد و دو دستگاه گوشی تلفن همراه در حالی از داخل آن کشف شد که یکی از گوشی‌ها متعلق به زن شاکی بود.

سارق مرموز که با مشاهده مالباخته همه راه‌های انکار را بسته می‌دید، مدعی شد هر دو گوشی را از درون اتوبوس شهری پیدا کرده است!

اعتراف به شگرد عجیب فرار از صحنه سرقت

این گونه بود که دزد مرموز به مقرانتظامی انتقال یافت و با دستور ویژه سرهنگ حبیب فرخی (رئیس کلانتری شهید هاشمی نژاد) مورد بازجویی‌های تخصصی قرارگرفت. ازسوی دیگر وقتی مشخص شد که گوشی سامسونگ دیگر نیز سرقتی است، بازجویی از این متهم جوان وارد مرحله جدیدی شد. او که حالا نمی‌توانست حقیقت ماجرا را انکار کند درادامه بازجویی‌ها به سروان جواد حاتمی (رئیس دایره تجسس) گفت: گوشی مالباخته را قبل از رسیدن به ایستگاه اتوبوس ازداخل کیف وی سرقت کردم و قصد داشتم خیلی زود از اتوبوس پیاده شوم که او هم درهمان ایستگاه پیاده شد. به همین دلیل من بلافاصله سیم کارت گوشی را خارج کردم و درون جوی آب انداختم. سپس به آن سوی خیابان رفتم تا درخلاف مسیر حرکت اتوبوس قبلی به یک اتوبوس دیگر سوارشوم که چند دقیقه منتظرماندم و درهمین هنگام پلیس از راه رسید و مراشناسایی کرد.

این سارق جوان که مدعی بود به شیوه ای تیزدستانه زیپ کیف دستی بانوان مسافر را باز می‌کند در ادامه اعترافاتش افزود: در ساعات مختلف شبانه روزسوار اتوبوس‌های اطراف میدان شهدا می شوم و پس از سرقت گوشی، دوباره درآن سوی خیابان به یک اتوبوس دیگر در مسیر خلاف جهت سوارمی شوم. وی اضافه کرد: گوشی‌های سرقتی را نیزدر اطراف آرامگاه خواجه ربیع به مالخران گوشی می‌فروشم!

هنوز بازجویی‌های تخصصی ازاین سارق مرموزادامه داشت که تعداد دیگری ازمالباختگان با حضور دردایره تجسس کلانتری شهید هاشمی نژادمشهد، وی را شناسایی کردند. تحقیقات درباره سرقت‌های احتمالی دیگر این زن مرموز ادامه دارد.

منبع: رکنا



