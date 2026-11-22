فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: یکی از مهاجمانی که ساعتی پیش در جریان حمله به پلیس مجروح شده بود در بیمارستان جان باخت.

یکی از اشرار مهاجم به پلیس در بیمارستان جان باخت

به گزارش تابناک، فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: یکی از مهاجمانی که ساعتی پیش در جریان حمله به پلیس مجروح شده بود در بیمارستان جان باخت.





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سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده، فرمانده انتظامی مشهد افزود: هیچ‌کدام از شهروندان در جریان تیراندازی پلیس به اشرار مجروح نشده‌اند.

وی گفت: سه مامور پلیس که در جمله اشرار طی امشب در ابتدای بلوار امامت مشهد مجروح شده‌اند نیز در بیمارستان بستری و تحت درمان هستند.



