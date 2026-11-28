دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین پست خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ، تصویری تبلیغاتی و نمایشی با کلاه معروف «آمریکا را دوباره باعظمت کنیم» و عبارت «به ترامپ اعتماد کنید» منتشر کرد.

پست جدید ترامپ: به ترامپ اعتماد کنید

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین پست خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ، تصویری تبلیغاتی و نمایشی با کلاه معروف «آمریکا را دوباره باعظمت کنیم» و عبارت «به ترامپ اعتماد کنید» منتشر کرد؛ اقدامی که بار دیگر با ژست خودشیفته‌وار و فضاسازی رسانه‌ای او در فضای مجازی همراه شده و بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران پیدا کرده است.