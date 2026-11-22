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حمله خونین اشرار به سه مأمور انتظامی در مشهد
در حمله دو فرد شرور به نیروهای پلیس در مشهد سه مأمور جانفدای امنیت مجروح شدند.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس خراسان رضوی، ساعتی قبل دو فرد شرور با چاقو به سمت نیروهای پلیس مستقر در چهارراه آزادشهر مشهد حمله و سه تن از کارکنان انتظامی را به طور سطحی زخمی کردند.
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در این ماجرا با سرعت عمل پلیس دو متهم با گلوله پلیس زمینگیر و دستگیر شدند.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
متبع: خبرگزاری صدا و سیما
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نظرات بینندگان
اینها افغانی هستند! مشهد پر افغانیه!!
چر تا اتفاقی میفته میگید افغانی هستن ! مگر تو ایران اراذل اوباش کم داریم . کیابودن که تو دیماه گذشته و سال 401 نیروهای حافظ امنیت را بشهادت رسوندن !؟ اوناکه نیروهای انتضظامی رو سلاخی کردن و آتش زدن افغانی بودن !
باید پلیس شلیک کنه
کاش میشد اینها رو چند ساعت در اختیار مردم بذارن .
خدا نیروهای امنیتی ایران رو حفظ کنه چه پلیس چه ارتش چه سپاه وبسیح...لعنت بروطن فروش مزدور..باید توهمون محل حمله دارشون بزنن تا درس عبرتی بشه..برای اشرار و وطن فروشها
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