

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس خراسان رضوی، ساعتی قبل دو فرد شرور با چاقو به سمت نیروهای پلیس مستقر در چهارراه آزادشهر مشهد حمله و سه تن از کارکنان انتظامی را به طور سطحی زخمی کردند.





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در این ماجرا با سرعت عمل پلیس دو متهم با گلوله پلیس زمینگیر و دستگیر شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

متبع: خبرگزاری صدا و سیما