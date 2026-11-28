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لحظات کتک زدن وحشیانه دو دانش آموز توسط پدر یک دانش آموز دیگر!
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لحظات کتک زدن وحشیانه دو دانش آموز توسط پدر یک دانش آموز دیگر را در دزفول میبینید. در پی وقوع یک فقره ضربوشتم دو دانشآموز توسط فردی با هویت معلوم در یکی از مناطق تابعه شهرستان دزفول، دستگیری فرد ضارب در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران پاسگاه انتظامی شهیون پس از بررسی موضوع و انجام اقدامات پلیسی، محل اختفای متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، وی را دستگیر کردند. متهم در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه خود از این اقدام را ضربوشتم فرزندانش توسط هممدرسهایهای آنان عنوان کرد. در این زمینه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
نظرات بینندگان
اصلا مشخصه توی مدارس ایران چی داره میگذره؟ الان ناظم و مدیر و معلم نداره این مدرسه؟
مدیر وسرایدارمقصرندخدا نکنه یه وقت آن بچه بیفتد و سر آن بچه بخورد به تیزی دیوار یا پله میدانید چه آشوبی میشود اصلا اولیا نبایدمجازباشند همینطورواردمحیط مدرسه بشوند
بی در و پیکری به همه جا رسیده حتی محل امن مدرسه برای دانش آموزان
کار بسیار زشتی مرتکب شد ، ولی کاملا معلوم است که مسلط و مراقب است ایجاد آسیب جسمی نکند
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