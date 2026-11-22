4 دیدگاه25662 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
لحظات پس از بمباران اندرزگوی تهران
تعداد بازدید: ۶۱۴۴
در جریان حمله آمریکا و اسرائیل به منطقه مسکونی خیابان اندرزگو تهران در جنگ چهل روزه، لحظاتی تلخ و دلهرهآور رقم خورد. تصاویر منتشر شده برای نخستینبار، گوشههایی از ابعاد این حادثه و تلاش نفسگیر امدادگران جمعیت هلالاحمر برای نجات جان حادثهدیدگان از میان آوار را روایت میکند.
نظرات بینندگان
با تمام وجود مرگ بر کسانی که به "مرگ بر اسرائیل " منفی میدن
مرگ بر وطن فروشهای خائن.
با تماموجود مرگ بر اسراییل
مرگ بر امریکا
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.