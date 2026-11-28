همه‌چیز ممکن است از یک زنگ تفریح شروع شود؛ چند دانش‌آموز که آهنگی را زیر لب زمزمه می‌کنند، گوشی‌ای که دست‌به‌دست می‌چرخد و کلیپی که پیش از آنکه معلم یا مدیر مدرسه متوجه شود، در گروه‌های خانوادگی و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده است.

به گزارش تابناک، ساسی مانکن را نمی‌توان صرفاً یک خواننده موسیقی عامه‌پسند دانست که با چند ترانه ریتمیک و کلیپ جنجالی به شهرت رسیده است. او طی سال‌های گذشته به یکی از نمونه‌های قابل‌توجه تحول صنعت سرگرمی فارسی‌زبان تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که در آن موسیقی، نمایش بدن، شوخی‌های جنسی، تحریک کنجکاوی، بازاریابی دیجیتال و بهره‌برداری از حساسیت‌های اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

مسئله ساسی فقط محتوای چند آهنگ یا سلیقه موسیقایی طرفدارانش نیست. موضوع مهم‌تر، الگویی است که او در تولید شهرت به کار گرفته و توانسته است با آن، مرز میان سرگرمی، تبلیغات، جنجال و تجارت را تا حد زیادی از میان بردارد. در این الگو، هر اتفاقی که توجه عمومی را جلب کند، حتی اعتراض و مخالفت، می‌تواند به بخشی از چرخه تبلیغاتی تبدیل شود.

ساسی را باید در چارچوب اقتصاد توجه و صنعت سرگرمی دیجیتال بررسی کرد؛ صنعتی که در آن، دیده‌شدن گاهی از کیفیت محصول مهم‌تر است و جنجال می‌تواند جای تبلیغات متعارف را بگیرد.

اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد: موفقیت تجاری یک محصول فرهنگی، لزوماً به معنای ارزش هنری یا اجتماعی آن نیست. ممکن است یک تولیدکننده در شناخت بازار، طراحی کمپین تبلیغاتی و جلب توجه میلیون‌ها مخاطب موفق باشد، اما محصولی که عرضه می‌کند از نظر موسیقایی، محتوایی و فرهنگی ارزش قابل‌توجهی نداشته باشد.

از این منظر، بررسی ساسی مانکن فقط نقد یک خواننده نیست؛ مطالعه الگویی از تولید سرگرمی است که در آن، تحریک احساسات و غرایز مخاطب می‌تواند جای خلاقیت هنری و غنای محتوایی را بگیرد.

از موسیقی زیرزمینی تا کارخانه تولید جنجال

ساسان حیدری یافته، مشهور به ساسی مانکن، فعالیت خود را در فضای موسیقی غیررسمی ایران آغاز کرد. او در دوره‌ای مطرح شد که موسیقی رپ فارسی و شاخه‌های مختلف موسیقی اینترنتی در حال ایجاد خرده‌فرهنگ‌های تازه‌ای در میان جوانان ایرانی بودند.

آثار اولیه او بیشتر بر زبان محاوره‌ای، شوخی‌های خیابانی، روابط عاطفی، ریتم‌های ساده و عبارت‌های تکرارشونده استوار بود. ساسی از ابتدا بیش از آنکه به دنبال پیچیدگی موسیقایی یا ترانه‌سرایی عمیق باشد، بر قابلیت شنیده‌شدن، بازخوانی و استفاده از آهنگ در جمع‌های دوستانه تکیه داشت.

اما به‌تدریج الگوی فعالیت او تغییر کرد. انتشار آثاری مانند «جنتلمن» ، «دکتر» و «تهران توکیو» نشان داد که دیگر با یک خواننده معمولی مواجه نیستیم که آهنگ تولید کند و منتظر استقبال مخاطب بماند. محصول جدید، مجموعه‌ای از موسیقی، تصویر، چهره‌های جنجالی، تبلیغات پیش از انتشار و واکنش‌های اجتماعی بود.

به بیان دیگر، ساسی از تولید آهنگ به تولید رویداد رسانه‌ای حرکت کرد.

در این مدل، خود آهنگ تنها بخشی از محصول است. تیزر، شایعه، تصاویر تبلیغاتی، حضور چهره‌های غیرمنتظره، واکنش رسانه‌ها و بازنشر کاربران، همگی در خدمت دیده‌شدن آن قرار می‌گیرند.

این تغییر، مهم‌ترین تحول در مسیر حرفه‌ای اوست. زیرا در بازار امروز سرگرمی، گاهی یک آهنگ معمولی با تبلیغات هوشمندانه و جنجال حساب‌شده، بیشتر از یک اثر موسیقایی باکیفیت دیده می‌شود.

نکته قابل‌تأمل این است که این الگو به‌تدریج خود را بازتولید می‌کند. وقتی مخاطب از یک خواننده انتظار جنجال دارد، تولیدکننده نیز برای حفظ جایگاه رسانه‌ای خود ناچار است سطح غافلگیری را افزایش دهد. در نتیجه، جنجال از یک انتخاب تبلیغاتی به بخشی از هویت تجاری تبدیل می‌شود.

این وضعیت را می‌توان نوعی وابستگی به شوک رسانه‌ای دانست؛ وضعیتی که در آن، هر محصول جدید باید از محصول قبلی تحریک‌کننده‌تر، غیرمنتظره‌تر یا بحث‌برانگیزتر باشد تا بتواند توجه مخاطبان را حفظ کند.

هنر یا تجارت با تحریک غرایز؟

یکی از ویژگی‌های قابل نقد در بخشی از آثار ساسی، اتکای فزاینده به جذابیت‌های جنسی و تحریک بصری است.

در موسیقی پاپ، استفاده از جذابیت ظاهری، رقص، بدن و روابط عاطفی موضوع تازه‌ای نیست. بسیاری از ستارگان موسیقی جهان از این عناصر استفاده کرده‌اند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که بدن، شوخی جنسی و نمایش روابط، نه به‌عنوان بخشی از یک روایت هنری، بلکه به ابزار اصلی جلب توجه و فروش تبدیل می‌شوند.

در چنین الگویی، کیفیت ترانه، ساختار موسیقی و حتی هویت هنری خواننده ممکن است به حاشیه برود و آنچه اهمیت پیدا می‌کند، توانایی محصول در تحریک کنجکاوی مخاطب است.

حضور بازیگر شناخته‌شده فیلم‌های مستهجن، در تبلیغات و نماهنگ یکی از تولیدات ساسی مانکن، نمونه روشنی از این رویکرد بود.

این انتخاب به‌سرعت توجه رسانه‌های فارسی‌زبان را جلب کرد. حتی کسانی که علاقه‌ای به شنیدن موسیقی ساسی نداشتند، برای فهمیدن ماجرا درباره کلیپ جست‌وجو کردند.

در اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا حضور چنین چهره‌ای ضرورت هنری داشت یا مهم‌ترین کارکرد آن، ایجاد شوک رسانه‌ای و افزایش بازدید بود؟

از منظر اقتصاد توجه، حضور یک چهره شناخته‌شده از صنعت پورنوگرافی در محصولی که مخاطبان فارسی‌زبان، از جمله نوجوانان، آن را دنبال می‌کنند، ظرفیت خبری و تبلیغاتی بالایی دارد.

البته این به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام مخاطبان اثر به دنبال محتوای جنسی بوده‌اند؛ اما نشان می‌دهد که جذابیت جنسی به یکی از ابزارهای مهم بازاریابی آن تبدیل شده است.

مشکل اصلی نیز همین‌جاست: وقتی برای جلب توجه مخاطب، نمایش جنسی به انتخابی تکرارشونده تبدیل می‌شود، مرز میان سرگرمی و بهره‌برداری تجاری از غرایز مخاطب کمرنگ خواهد شد.

از جذابیت جنسی تا کالایی‌سازی بدن

برای فهم عمیق‌تر این موضوع می‌توان از نظریه شیءانگاری جنسی استفاده کرد.

در این نظریه، انسان به‌جای آنکه به‌عنوان شخصیتی مستقل، دارای هویت، اراده و ویژگی‌های انسانی دیده شود، به مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و قابل مصرف تقلیل پیدا می‌کند.

در بخشی از نماهنگ‌های تجاری، بدن زن به ابزاری برای جلب نگاه مخاطب تبدیل می‌شود. دوربین، انتخاب لباس، نوع حرکت، زاویه تصویربرداری و حتی نحوه معرفی شخصیت‌ها می‌توانند این نگاه را تقویت کنند.

پژوهش کاترین کارسای و همکارانش با عنوان «Increasingly Sexy؟ Sexuality and Sexual Objectification in Popular Music Videos, ۱۹۹۵–۲۰۱۶» که در سال ۲۰۱۹ در نشریه Psychology of Popular Media منتشر شد، با بررسی ۴۶۲ نماهنگ موسیقی، روند بازنمایی جنسیت و شیءانگاری جنسی را مطالعه کرده است.

این پژوهش نشان می‌دهد حرکات، ژست‌ها و بازنمایی‌های جنسی مبهم در نماهنگ‌های موسیقی طی دوره بررسی افزایش یافته‌اند و زنان بیشتر از مردان در معرض بازنمایی شیءانگارانه قرار گرفته‌اند.

اهمیت این مطالعه برای بررسی ساسی در آن است که نشان می‌دهد استفاده از بدن به‌عنوان ابزار جلب توجه، پدیده‌ای صرفاً فردی نیست، بلکه بخشی از منطق تجاری صنعت تصویر و موسیقی عامه‌پسند است.

بنابراین، نقد آثار ساسی باید در چارچوب گسترده‌تری از تجاری‌سازی بدن، مصرف‌گرایی تصویری و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی صورت گیرد.

جنتلمن؛ ورود به حریم مخاطبان کم‌سن‌وسال

«جنتلمن» از مهم‌ترین نقاط عطف فعالیت ساسی بود. این اثر توانست به‌سرعت از فضای مصرف موسیقی جوانان خارج شود و در محیط‌های آموزشی، جمع‌های دانش‌آموزی و شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کند.

انتخاب فضای مدرسه در بازنمایی تصویری اثر نیز قابل تأمل بود. مدرسه در فرهنگ عمومی، نماد نظم، تربیت، آموزش و اقتدار بزرگسالان است. ورود یک محصول سرگرمی با چنین ویژگی‌هایی به این فضا، نوعی تضاد نمادین ایجاد می‌کند.

از یک طرف، محیطی قرار دارد که قرار است با قواعد و محدودیت‌های تربیتی اداره شود و از طرف دیگر، موسیقی‌ای که بر رقص، شوخی و سرگرمی بی‌واسطه استوار است.

این تضاد برای نوجوانی که در حال تجربه استقلال از بزرگسالان و آزمودن مرزهای رفتاری است، می‌تواند جذاب باشد.

البته نباید هر دانش‌آموزی را که این آهنگ را شنیده یا با آن رقصیده، مخالف ارزش‌های خانوادگی یا نظام آموزشی دانست. نوجوانان گاهی صرفاً به دلیل ریتم، شوخی و همراهی با دوستانشان به یک آهنگ علاقه‌مند می‌شوند.

اما مسئله مهم‌تر، عبور یک محصول از مرز مخاطب بزرگسال و ورود آن به محیط کودکان و نوجوانان است.

در این مرحله، مسئولیت تولیدکننده نیز باید جدی‌تر بررسی شود. تولیدکننده‌ای که می‌داند محصولش در میان مخاطبان کم‌سن‌وسال گردش گسترده دارد، نمی‌تواند خود را صرفاً یک عرضه‌کننده بی‌طرف سرگرمی بداند.

مدرسه به‌مثابه ابزار بازاریابی

از منظر نشانه‌شناسی، استفاده از فضای مدرسه فقط انتخاب یک لوکیشن ساده نیست. مدرسه یک نشانه فرهنگی قدرتمند است که تقریباً همه اعضای جامعه تجربه‌ای مشترک از آن دارند.

در تبلیغات، استفاده از نشانه‌های آشنا موجب کاهش فاصله میان محصول و مخاطب می‌شود. مدرسه برای نوجوان یادآور تجربه روزمره، دوستان، رقابت، محدودیت‌ها و خاطرات جمعی است.

به همین دلیل، قرار دادن موسیقی در چنین فضایی می‌تواند به انتقال سریع‌تر محصول کمک کند.

در اینجا یک تناقض نیز شکل می‌گیرد: نهادی که وظیفه اصلی آن آموزش و جامعه‌پذیری است، به‌صورت غیرمستقیم به محل گردش و بازتولید یک محصول سرگرمی تبدیل می‌شود.

این موضوع را باید فراتر از مسئله یک آهنگ بررسی کرد. شبکه‌های اجتماعی به‌تدریج محیط‌های سنتی جامعه‌پذیری را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. مدرسه، خانواده و گروه دوستان دیگر تنها منابع شکل‌گیری سلیقه نوجوان نیستند؛ چهره‌های مشهور و الگوریتم‌های رسانه‌ای نیز در این فرایند نقش دارند.

نشانه‌شناسی آثار؛ بدن، شهرت و تابوشکنی چگونه به ابزار تبلیغات تبدیل می‌شوند؟

در بررسی آثار ساسی، باید به این نکته توجه کرد که تصویر در بسیاری از محصولات او صرفاً مکمل موسیقی نیست. تصویر گاهی نقش اصلی را در فروش و تبلیغ اثر بر عهده دارد.

در «جنتلمن» ، مدرسه و دانش‌آموزان به نشانه‌های اصلی تبدیل می‌شوند. در «دکتر» و «تهران توکیو» ، بدن و جذابیت جنسی برجسته‌تر می‌شوند و در «برادران لیلا» ارجاعات فرهنگی و شوخی‌های جنجالی به افزایش توجه عمومی کمک می‌کنند.

این انتخاب‌ها را می‌توان از منظر نشانه‌شناسی بررسی کرد.

در آثار تصویری، هر نشانه علاوه بر معنای ظاهری خود، بار فرهنگی و اجتماعی نیز دارد. مدرسه فقط یک ساختمان نیست؛ یادآور اقتدار، تربیت و کودکی است. بدن فقط یک عنصر بصری نیست؛ می‌تواند حامل معناهای مرتبط با جنسیت، قدرت، مصرف و نگاه تجاری باشد.

وقتی این نشانه‌ها در کنار موسیقی عامه‌پسند قرار می‌گیرند، مجموعه‌ای از معناهای متضاد ایجاد می‌شود که قابلیت جلب توجه دارند.

در برخی از این آثار، زنان نیز بیش از آنکه شخصیت‌هایی با هویت و روایت مستقل باشند، در جایگاه جاذبه بصری و ابزار تحریک کنجکاوی مخاطب قرار می‌گیرند.

این شیوه بازنمایی را می‌توان از منظر تجاری‌سازی بدن و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی نقد کرد.

نکته مهم آن است که این نقد نباید متوجه آزادی فردی زنان یا انتخاب حرفه‌ای آنان باشد. مسئله، استفاده ابزاری از بدن انسان برای فروش محصول و پیامدهای فرهنگی چنین بازنمایی‌هایی است.

نشانه تابوشکنی؛ فروش از طریق عبور از مرزها

یکی از ابزارهای مؤثر در تبلیغات جنجالی، استفاده از موضوعاتی است که در یک جامعه حساسیت‌برانگیز هستند.

در این شیوه، محصول از طریق کیفیت درونی خود معرفی نمی‌شود؛ بلکه از طریق فاصله‌ای که با هنجارهای رایج ایجاد می‌کند، به چشم می‌آید.

این پدیده را می‌توان با مفهوم «اقتصاد تخطی» توضیح داد.

در اقتصاد تخطی، عبور از مرزهای اخلاقی، فرهنگی یا اجتماعی خود به یک کالای قابل فروش تبدیل می‌شود. هرچه مرز مورد عبور حساس‌تر باشد، احتمال واکنش و بازتاب رسانه‌ای بیشتر خواهد بود.

البته تابوشکنی در هنر لزوماً منفی نیست. بسیاری از آثار ارزشمند هنری با شکستن کلیشه‌ها و قواعد تثبیت‌شده، افق تازه‌ای برای جامعه گشوده‌اند.

تفاوت اساسی میان تابوشکنی خلاقانه و تابوشکنی تجاری در هدف و کیفیت محصول است.

در اولی، عبور از مرزها می‌تواند به طرح پرسش، نقد اجتماعی یا خلق معنا منجر شود. در دومی، خودِ شوک به محصول تبدیل می‌شود و پس از پایان جنجال، محتوای قابل‌تأمل چندانی باقی نمی‌ماند.

این تمایز در ارزیابی آثار ساسی اهمیت دارد.

جهان اجتماعی در ترانه‌های ساسی چگونه بازنمایی می‌شود؟

برای تحلیل عمیق‌تر آثار ساسی باید از ظاهر ترانه‌ها عبور کرد و به ارزش‌ها، مناسبات و تصاویری توجه کرد که در آنها بازتولید می‌شوند.

در بخش مهمی از آثار او، چند گفتمان قابل تشخیص است.

نخست، گفتمان لذت فوری است. در این الگو، سرگرمی، رقص، شوخی و لذت لحظه‌ای در مرکز قرار می‌گیرند. این موضوع به‌خودی‌خود اشکالی ندارد؛ زیرا موسیقی سرگرم‌کننده قرار نیست حتماً فلسفی یا سیاسی باشد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که تمام جهان محصول به مصرف فوری و تحریک حسی تقلیل پیدا کند.

دوم، گفتمان ضداقتدار است. شوخی با نهادهای رسمی، چهره‌های شناخته‌شده و حساسیت‌های فرهنگی می‌تواند برای بخشی از مخاطبان جذاب باشد. نوجوانی که تجربه محدودیت‌های خانوادگی و اجتماعی دارد، ممکن است چنین محصولی را نشانه فاصله گرفتن از جهان بزرگسالان تلقی کند.

سوم، گفتمان مصرف‌گرایی نمایشی است. شهرت، بدن، ظاهر، تجمل و نمایش سبک زندگی در برخی از محصولات سرگرمی به نشانه‌های موفقیت تبدیل می‌شوند.

چهارم، گفتمان جنسی‌شدن سرگرمی است. در این الگو، جذابیت جنسی به ابزاری برای جلب توجه و حفظ مخاطب تبدیل می‌شود.

پنجم، گفتمان شهرت بدون تخصص است. در این جهان رسانه‌ای، گاهی صرف دیده‌شدن و ایجاد واکنش، مهم‌تر از برخورداری از توانایی حرفه‌ای یا خلق یک اثر ماندگار به نظر می‌رسد.

نکته مهم این است که این گفتمان‌ها الزاماً از یک جهان‌بینی منسجم سیاسی یا فلسفی پیروی نمی‌کنند. محصولات تجاری عامه‌پسند می‌توانند عناصر گوناگون فرهنگی را بدون داشتن یک دستگاه فکری منسجم کنار یکدیگر قرار دهند.

از همین رو، تفسیر همه آثار ساسی به‌عنوان یک پروژه سیاسی سازمان‌یافته، بدون ارائه اسناد و شواهد مستقل، قابل دفاع نیست.

اما نبود یک پروژه سیاسی اثبات‌شده، به معنای نبود تأثیر فرهنگی نیست. محصولات سرگرمی می‌توانند بدون داشتن هدف سیاسی مشخص، در بازتولید برخی نگرش‌ها و الگوهای رفتاری نقش داشته باشند.

ترفندهای وایرال‌شدن؛ چرا ساسی حتی با مخالفت منتقدانش بیشتر دیده می‌شود؟

موفقیت ساسی را نمی‌توان فقط به محتوای جنسی آثارش نسبت داد. او از مجموعه‌ای از قابلیت‌های موسیقایی و رسانه‌ای استفاده می‌کند که در کنار یکدیگر، احتمال وایرال‌شدن محصول را افزایش می‌دهند.

نخست، موسیقی او ساده و قابل‌حفظ است. ملودی‌های تکرارشونده، عبارت‌های کوتاه و ضرب‌آهنگ مناسب رقص باعث می‌شوند مخاطب پس از چند بار شنیدن بتواند آهنگ را به خاطر بسپارد.

دوم، در تبلیغات آثار از عنصر غافلگیری استفاده می‌شود. مخاطب با دیدن بخشی از یک تیزر، درباره نسخه کامل کنجکاو می‌شود و برای فهمیدن ماجرا به جست‌وجو می‌پردازد.

سوم، حضور چهره‌های غیرمنتظره به اثر قابلیت خبری می‌دهد. رسانه‌ها دیگر صرفاً درباره آهنگ صحبت نمی‌کنند؛ بلکه درباره حضور یک شخصیت، چرایی انتخاب او و پیامدهای فرهنگی این انتخاب بحث می‌کنند.

چهارم، آثار قابلیت تقلید دارند. مخاطب می‌تواند بخشی از آهنگ را بازخوانی کند، با آن برقصد، ویدئو بسازد یا آن را برای دیگران بفرستد.

در نتیجه، مصرف‌کننده به توزیع‌کننده محصول تبدیل می‌شود.

اما یک عامل دیگر نیز وجود دارد که اهمیت زیادی دارد: مخالفت.

وقتی یک رسانه یا چهره شناخته‌شده درباره یک کلیپ موضع می‌گیرد، نام آن اثر دوباره در معرض دید قرار می‌گیرد. مخاطبی که پیش‌تر از وجود آن خبر نداشته، ممکن است از طریق همان خبر یا اعتراض با محصول آشنا شود.

این وضعیت را می‌توان اقتصاد توجه مبتنی بر قطبی‌سازی واکنش‌ها نامید.

در این الگو، تولیدکننده لزوماً نیازی ندارد همه مخاطبان از او راضی باشند. کافی است همه درباره او حرف بزنند.

البته نمی‌توان نتیجه گرفت که اعتراض‌ها ساختگی یا هماهنگ‌شده‌اند. بسیاری از انتقادها واقعی و مستقل هستند؛ اما نتیجه رسانه‌ای آنها ممکن است به افزایش بازدید و شهرت محصول کمک کند.

الگوریتم‌ها؛ چرا محتوای جنجالی شانس بیشتری برای دیده‌شدن دارد؟

برای فهم این مسئله باید نقش الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت.

پلتفرم‌های دیجیتال معمولاً محتوا را صرفاً بر اساس کیفیت هنری یا ارزش فرهنگی توزیع نمی‌کنند. میزان تعامل کاربران، مدت تماشا، بازگشت به محتوا، اشتراک‌گذاری و واکنش‌های دیگر می‌تواند در توزیع آن مؤثر باشد.

محتوایی که مخاطب را عصبانی، شگفت‌زده، کنجکاو یا سرگرم می‌کند، ممکن است تعامل بیشتری ایجاد کند.

در نتیجه، یک کلیپ جنجالی می‌تواند در رقابت با محتوای آرام و کم‌حاشیه مزیت پیدا کند.

این همان جایی است که اقتصاد توجه با روان‌شناسی هیجان پیوند می‌خورد.

کاربر ممکن است ویدئویی را صرفاً برای انتقاد تماشا کند، اما پلتفرم لزوماً انگیزه او را تشخیص نمی‌دهد؛ آنچه ثبت می‌شود، رفتار قابل اندازه‌گیری اوست.

اگر کاربر ویدئو را تا انتها ببیند، درباره آن نظر بدهد یا برای دیگری بفرستد، از نظر سامانه توزیع محتوا، تعامل ایجاد کرده است.

به این ترتیب، خشم و مخالفت نیز می‌توانند به داده‌های ارزشمند تجاری تبدیل شوند.

این مسئله را نباید به معنای وجود توافق پنهانی میان تولیدکننده و پلتفرم دانست. ساختار اقتصادی شبکه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای است که محتوای تعامل‌برانگیز، حتی اگر مناقشه‌آمیز باشد، ممکن است فرصت بیشتری برای دیده‌شدن پیدا کند.

مخاطب چگونه به نیروی تبلیغاتی تبدیل می‌شود؟

در الگوی قدیمی تبلیغات، تولیدکننده هزینه می‌کرد تا محصولش را به مخاطب معرفی کند.

اما در الگوی جدید، مخاطب خودش بخشی از فرایند تبلیغ است.

کسی که آهنگ را بازخوانی می‌کند، کسی که با آن کلیپ می‌سازد، کسی که درباره آن انتقاد می‌کند و حتی کسی که نسخه‌ای از آن را برای تمسخر بازنشر می‌کند، در گسترش حضور رسانه‌ای محصول سهم دارد.

این همان مفهوم «مشارکت مخاطب» در مطالعات رسانه‌ای است.

تفاوت مهم اینجاست که مشارکت مخاطب همیشه به معنای رضایت یا تأیید او نیست. ممکن است فردی با یک محصول مخالف باشد، اما با انتشار مکرر آن در شبکه‌های اجتماعی به گسترش دامنه نفوذش کمک کند.

مدل اقتصادی ساسی؛ جنجال چگونه به پول تبدیل می‌شود؟

برای فهم موفقیت ساسی باید از حوزه موسیقی به اقتصاد رسانه وارد شد.

محصولی مانند «تهران توکیو» صرفاً یک فایل صوتی نیست. این محصول می‌تواند از چند مسیر ارزش اقتصادی ایجاد کند: درآمد پخش موسیقی در پلتفرم‌ها، درآمد تبلیغات ویدئویی، همکاری‌های تجاری، افزایش ارزش برند شخصی خواننده و تقویت جایگاه او در بازار سرگرمی.

البته میزان درآمد واقعی ساسی از هرکدام از این مسیرها، بدون دسترسی به قراردادها و اطلاعات مالی معتبر، قابل محاسبه نیست.

نکته مهم‌تر، مدل اقتصادی مبتنی بر توجه است.

در اقتصاد دیجیتال، توجه مخاطب یک دارایی محسوب می‌شود. هرچه یک محصول بیشتر دیده شود، امکان تبدیل آن به درآمد افزایش پیدا می‌کند.

در این الگو، حتی مخالفت و خشم مخاطب نیز ممکن است به ارزش اقتصادی تبدیل شود.

به همین دلیل، جنجال برای برخی تولیدکنندگان سرگرمی دیگر یک هزینه نیست؛ بخشی از ابزار بازاریابی است.

چرخه تجاری جنجال

می‌توان مدل فعالیت رسانه‌ای ساسی را در قالب یک چرخه توضیح داد:

ابتدا محصولی با قابلیت شنیداری و تصویری نسبتاً ساده تولید می‌شود. سپس یک عنصر غافلگیرکننده به آن افزوده می‌شود؛ عنصری که بتواند واکنش ایجاد کند. در مرحله بعد، تیزرها و تصاویر منتشر می‌شوند و رسانه‌ها و کاربران درباره آن بحث می‌کنند.

پس از انتشار اثر، موج بازنشر و واکنش شکل می‌گیرد. مخالفان درباره آن موضع می‌گیرند، موافقان از آن دفاع می‌کنند و گروهی نیز صرفاً برای سرگرمی به تماشای آن می‌پردازند.

در پایان، نام خواننده دوباره در فضای عمومی مطرح می‌شود و زمینه برای محصول بعدی فراهم می‌شود.

این چرخه می‌تواند به نوعی وابستگی تجاری به جنجال منجر شود. هرچه محصول قبلی بیشتر با عنصر شوک دیده شده باشد، تولیدکننده برای حفظ سطح توجه ناچار است در محصول بعدی نیز از ابزارهای مشابه یا تحریک‌کننده‌تر استفاده کند.

این همان خطری است که در بلندمدت ممکن است به تکرار، فرسودگی خلاقیت و کاهش کیفیت هنری بینجامد.

خطر بزرگ‌تر؛ کودکان و نوجوانان در معرض چه الگویی قرار می‌گیرند؟

مهم‌ترین بخش آسیب‌شناسی آثار ساسی، نه سلیقه موسیقایی مخاطبان بزرگسال، بلکه دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامتناسب با سن آنهاست.

کودک و نوجوان هنوز در حال شکل دادن به شناخت خود از بدن، جنسیت، روابط انسانی، هویت اجتماعی و معیارهای موفقیت است. در این دوره، رسانه و چهره‌های مشهور می‌توانند بر برداشت او از جهان اجتماعی تأثیر بگذارند.

چند نگرانی جدی در این زمینه وجود دارد.

نخست، عادی‌سازی نمایش جنسی است. هنگامی که محتوای جنسی به یکی از عناصر دائمی سرگرمی تبدیل می‌شود، ممکن است حساسیت مخاطب کم‌سن‌وسال نسبت به مرزهای سنی و تناسب محتوایی کاهش پیدا کند.

دوم، ترویج نگاه ابزاری به زنان است. وقتی زن در بخش مهمی از یک محصول تصویری عمدتاً با بدن و جذابیت جنسی‌اش شناخته می‌شود، این بازنمایی می‌تواند به تقویت کلیشه‌هایی کمک کند که ارزش و هویت زن را به ظاهر او تقلیل می‌دهند.

سوم، تغییر معیارهای شهرت و موفقیت است. در بخشی از محصولات سرگرمی، شهرت نه از مسیر توانایی، دانش، خلاقیت یا تولید ارزش، بلکه از طریق نمایش بیشتر، جنجال‌آفرینی و جلب توجه به دست می‌آید.

چهارم، الگوبرداری رفتاری است. نوجوانی که در حال ساختن هویت فردی خود است، ممکن است رفتارهای چهره مشهور را نشانه موفقیت و محبوبیت تلقی کند.

پنجم، مواجهه ناخواسته با محتوای بزرگسالان است. در فضای شبکه‌های اجتماعی، مرز روشنی میان مخاطب بزرگسال و کودک وجود ندارد. یک کلیپ می‌تواند از طریق تلفن همراه اعضای خانواده، گروه دوستان، کانال‌های سرگرمی یا بازنشر کاربران به دست کودکی برسد که اساساً مخاطب هدف آن نبوده است.

نوجوان فقط آهنگ را مصرف نمی‌کند؛ یک الگوی زندگی را هم می‌بیند

یکی از نکات مهمی که در نقد محصولات عامه‌پسند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تفاوت میان مصرف موسیقی و مصرف الگوی زندگی است.

نوجوان ممکن است در ابتدا فقط به ریتم و شوخی یک آهنگ علاقه‌مند شود، اما در جریان تکرار و دنبال کردن آثار یک چهره مشهور، با مجموعه‌ای از تصاویر درباره شهرت، روابط انسانی، جنسیت، پول، جذابیت و موفقیت مواجه شود.

این همان چیزی است که در نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا اهمیت دارد.

بر اساس این نظریه، افراد بخشی از رفتارها و نگرش‌های خود را از طریق مشاهده و الگوبرداری از دیگران می‌آموزند. چهره‌های مشهور به دلیل دیده‌شدن و برخورداری از توجه عمومی می‌توانند به الگوهای رفتاری تبدیل شوند.

در اینجا مسئله فقط محتوای یک ترانه نیست؛ مسئله این است که چه نوع رفتار و سبکی از زندگی با شهرت، محبوبیت و موفقیت همراه نمایش داده می‌شود.

اگر نوجوان بارها مشاهده کند که جنجال، نمایش بدن و عبور از محدودیت‌ها با دیده‌شدن و محبوبیت همراه است، ممکن است در ذهن او رابطه‌ای میان این رفتارها و موفقیت اجتماعی شکل بگیرد.

این یک احتمال جامعه‌شناختی و روان‌شناختی است، نه نتیجه قطعی درباره همه مخاطبان.

شواهد پژوهشی چه می‌گویند؟

پژوهش منتشرشده در نشریه Communication Research در سال ۲۰۱۵ با عنوان «The Influence of Sexual Music Videos on Adolescents’ Misogynistic Beliefs» ، با بررسی داده‌های طولی ۱۲۰۴ نوجوان هلندی، ارتباط میان تماشای برخی نماهنگ‌های جنسی‌شده و شکل‌گیری بعضی نگرش‌های کلیشه‌ای جنسیتی را بررسی کرده است.

این پژوهش به‌تنهایی درباره ساسی یا نوجوانان ایرانی نیست، اما نشان می‌دهد محتوای تصویری موسیقی را نمی‌توان از نظر تأثیر احتمالی بر نگرش‌های اجتماعی بی‌اهمیت دانست.

از سوی دیگر، پژوهش کاترین کارسای و همکارانش درباره ۴۶۲ نماهنگ موسیقی نشان می‌دهد بازنمایی جنسی و شیءانگاری در صنعت موسیقی پاپ باید به‌عنوان یک مسئله ساختاری بررسی شود، نه صرفاً ویژگی یک خواننده.

بنابراین، نقد علمی آثار ساسی باید بر محتوای قابل مشاهده و شواهد پژوهشی استوار باشد، نه بر ادعاهای اغراق‌آمیز درباره نابودی اخلاق یا آینده یک نسل.

در غرب با ترویج الکل و پورنوگرافی در میان کودکان چه برخوردی می‌شود؟

یکی از تناقض‌های قابل‌توجه در بحث آزادی فرهنگی این است که گاهی تصور می‌شود در کشورهای غربی هر نوع محتوایی بدون محدودیت در دسترس کودکان قرار دارد و هرگونه اعتراض به آن، صرفاً محصول محافظه‌کاری فرهنگی است.

این تصویر دقیق نیست.

بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین بریتانیا و آمریکا، با وجود برخورداری از صنایع بزرگ موسیقی، سینما، تبلیغات و سرگرمی بزرگسالان، برای دسترسی کودکان به محتوای جنسی، پورنوگرافی و تبلیغات مربوط به الکل محدودیت‌های قانونی و نظارتی مشخصی دارند.

بریتانیا؛ پورنوگرافی برای بزرگسالان، نه کودکان

قانون ایمنی آنلاین بریتانیا، Online Safety Act ۲۰۲۳، نمونه مهمی از این رویکرد است.

بر اساس مقررات این قانون، وب‌سایت‌ها و خدمات مشمول که محتوای پورنوگرافیک منتشر می‌کنند، موظف‌اند از روش‌های مؤثر احراز سن استفاده کنند تا کودکان به‌طور معمول نتوانند به این محتوا دسترسی پیدا کنند.

این تکلیف از ژانویه ۲۰۲۵ برای خدمات انتشار محتوای پورنوگرافیک اجرایی شد و از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ دامنه اجرای مقررات حفاظت از کودکان در خدمات آنلاین گسترش یافت.

نهاد ناظر بریتانیا، آفکام، بر اجرای این مقررات نظارت می‌کند و در صورت تخلف می‌تواند اقدامات اجرایی و جریمه‌های سنگین اعمال کند.

اتحادیه اروپا؛ حفاظت از کودکان در برابر محتوای آسیب‌زا

در اتحادیه اروپا نیز دستورالعمل خدمات رسانه‌ای صوتی و تصویری، موسوم به AVMSD ، برای حفاظت از کودکان مقررات مشخصی دارد.

بر اساس ماده ۶ مکرر این دستورالعمل، محتوایی که می‌تواند به رشد جسمی، روانی یا اخلاقی کودکان آسیب برساند، باید به شکلی عرضه شود که کودکان به‌طور معمول در معرض آن قرار نگیرند.

این مقررات از انتخاب زمان پخش تا استفاده از ابزارهای احراز سن و سایر تدابیر فنی را دربرمی‌گیرد. محتوای بسیار آسیب‌زا، از جمله پورنوگرافی، نیز مشمول سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌هاست.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که اطلاعات شخصی کودکان که برای اجرای این تدابیر جمع‌آوری می‌شود، نباید برای اهداف تجاری مانند بازاریابی مستقیم، پروفایل‌سازی و تبلیغات هدفمند رفتاری مورد استفاده قرار گیرد.

بریتانیا و تبلیغات الکل؛ آزادی تجارت بدون آزادی هدف‌گیری کودکان

در بریتانیا حتی تبلیغات الکل نیز تابع ضوابط مشخصی است.

بر اساس مقررات انجمن استانداردهای تبلیغاتی بریتانیا، تبلیغات مشروبات الکلی نباید کودکان زیر ۱۸ سال را هدف قرار دهد یا به‌طور خاص برای آنها جذاب باشد.

تبلیغ‌کنندگان نباید از شخصیت‌ها، تصاویر و مضامینی استفاده کنند که به‌طور ویژه با فرهنگ نوجوانان پیوند خورده‌اند. همچنین تبلیغات الکل نباید مصرف بی‌رویه را تشویق کند یا مصرف الکل را عامل افزایش محبوبیت، اعتمادبه‌نفس، جذابیت جنسی و موفقیت اجتماعی معرفی کند.

در مقررات مربوط به تبلیغات غیرتلویزیونی نیز استفاده از رسانه‌ای که ۲۵ درصد یا بیشتر مخاطبان آن زیر ۱۸ سال باشند، برای تبلیغ الکل ممنوع است.

این مقررات به معنای ممنوعیت مطلق تبلیغات الکل در غرب نیست؛ بلکه نشان می‌دهد حتی در یک بازار آزاد، فروش محصول بزرگسالان نباید به قیمت هدف‌گیری کودکان تمام شود.





پرسش این است که وقتی یک هنرمند از چهره‌ای متعلق به صنعت پورنوگرافی برای تبلیغ اثر خود استفاده می‌کند و هم‌زمان می‌داند آثارش در میان نوجوانان نیز گردش گسترده دارد، چه مسئولیتی در قبال مخاطبان کم‌سن‌وسال بر عهده دارد؟

در نظام‌های رسانه‌ای پیشرفته، پاسخ فقط متوجه هنرمند نیست. پلتفرم منتشرکننده، تبلیغ‌کننده، توزیع‌کننده و نهاد ناظر نیز در زنجیره مسئولیت قرار می‌گیرند.

این همان نکته‌ای است که در مواجهه با چنین پدیده‌هایی در ایران کمتر به آن توجه شده است: مسئله فقط محتوای یک خواننده نیست؛ مسئله فقدان یک نظام مؤثر و متناسب برای درجه‌بندی سنی، کنترل دسترسی و پاسخ‌گویی پلتفرم‌هاست.

ساسی؛ محصول ضعف سیاست فرهنگی یا نشانه تغییر ذائقه جامعه؟

یکی از ساده‌ترین واکنش‌ها به پدیده ساسی، متهم کردن مخاطبان او به ابتذال‌پسندی و ضعف فرهنگی است. اما چنین توضیحی بیشتر نوعی تخلیه خشم است تا تحلیل جامعه‌شناختی.

برای فهم گستردگی مخاطب او، باید به چند تحول اجتماعی توجه کرد.

نخست، نسل جدید مصرف فرهنگی خود را از انحصار رسانه‌های رسمی خارج کرده است. تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، امکان دسترسی به انواع موسیقی و سرگرمی را فراهم کرده‌اند.

دوم، بخشی از جوانان به دنبال محصولاتی هستند که با زبان و تجربه روزمره آنها ارتباط برقرار کند. موسیقی‌ای که در جمع دوستان شنیده می‌شود و امکان تقلید و مشارکت دارد، می‌تواند جایگاه مهمی در زندگی اجتماعی آنها پیدا کند.

سوم، محدودیت‌های فرهنگی و فاصله میان تولیدات رسمی و سلیقه بخشی از مخاطبان، بازار محصولات جایگزین را تقویت کرده است.

پژوهش هدر راستوواک درباره موسیقی زیرزمینی در ایران نشان می‌دهد که چگونه محدودیت‌های رسمی در عرضه موسیقی، به شکل‌گیری مسیرهای غیررسمی و استفاده از اینترنت برای انتشار آثار کمک کرده است.

پژوهش رضا شاکر اردکانی درباره ذائقه موسیقایی در تهران نیز رابطه میان انتخاب موسیقی، سبک زندگی، طبقه اجتماعی و هویت را بررسی می‌کند.

مسعود کوثری نیز در مقاله «جامعه‌شناسی ژانرهای رقیب موسیقی و مصرف موسیقی در جامعه ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷» با استفاده از نظریه میدان فرهنگی پیر بوردیو، رقابت میان ژانرهای مختلف موسیقی در ایران را تحلیل کرده است.

این مطالعات نشان می‌دهند که موسیقی فقط یک محصول سرگرمی نیست؛ بلکه بخشی از تجربه اجتماعی و هویت‌یابی مخاطبان است.

اما این واقعیت نباید به توجیه هر نوع محتوایی منجر شود. اینکه مخاطب به یک محصول علاقه دارد، به معنای بی‌نیازی از نقد آن نیست.

شکاف میان تولید فرهنگی و مصرف واقعی جامعه

یکی از مهم‌ترین مسائل، فاصله میان آن چیزی است که نهادهای فرهنگی تصور می‌کنند جامعه باید مصرف کند و آن چیزی که بخش‌هایی از جامعه عملاً مصرف می‌کنند.

این فاصله را نمی‌توان فقط با تفاوت سلیقه توضیح داد. مسئله به تفاوت در شیوه زندگی، تجربه نسلی، دسترسی رسانه‌ای و انتظارات مخاطبان نیز مربوط است.

نهاد فرهنگی معمولاً از موضع آموزش و انتقال ارزش‌ها با مخاطب سخن می‌گوید، اما تولیدکننده موفق سرگرمی از موضع شناخت نیازهای روزمره او وارد می‌شود.

این تفاوت، یک مزیت مهم برای تولیدکننده‌ای مانند ساسی ایجاد می‌کند.

او برای جذب مخاطب نیازی ندارد درباره مسائل پیچیده جامعه سخن بگوید. کافی است محصولی تولید کند که در جمع دوستان، خودرو، مهمانی و فضای مجازی قابلیت مصرف داشته باشد.

در مقابل، اگر تولیدات فرهنگی رسمی نتوانند زبان و تجربه واقعی مخاطب را بشناسند، حتی برخورداری از بودجه و امکانات گسترده نیز تضمین‌کننده موفقیت آنها نخواهد بود.

تناقض سیاست فرهنگی؛ ممنوعیت به‌جای رقابت

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل ماندگاری پدیده‌هایی مانند ساسی، ضعف پاسخ فرهنگی متناسب با نیازهای نسل جدید باشد.

بخشی از مواجهه رسمی با این محصولات، بر هشدار، محکومیت، محدودسازی و برخوردهای مقطعی استوار بوده است. این اقدامات ممکن است دسترسی به یک محصول را دشوار کنند، اما لزوماً ذائقه مخاطب را تغییر نمی‌دهند.

در مقابل، تولیدکنندگان موفق سرگرمی دیجیتال به‌خوبی می‌دانند که مخاطب امروز به دنبال ریتم، جذابیت بصری، شوخی، هیجان و مشارکت است.

اگر تولیدات فرهنگی رسمی نتوانند این نیازها را بشناسند و پاسخ دهند، میدان رقابت را به دیگران واگذار می‌کنند.

نمی‌توان انتظار داشت نوجوانی که در شبکه‌های اجتماعی با صدها محصول جذاب و متنوع روبه‌روست، صرفاً با توصیه‌های اخلاقی از آنها فاصله بگیرد.

سیاست فرهنگی مؤثر باید هم‌زمان دو کار انجام دهد: از کودکان در برابر محتوای نامتناسب با سن محافظت کند و برای آنها محصولات سرگرم‌کننده، خلاقانه و باکیفیت بسازد.

بدون بخش دوم، بخش اول نیز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

از منظر جامعه‌شناسی انحراف و واکنش اجتماعی، گاهی برخورد شدید با یک پدیده می‌تواند به افزایش شهرت آن منجر شود.

وقتی یک محصول فرهنگی به‌عنوان نماد ممنوعیت یا تابوشکنی معرفی می‌شود، ممکن است برای بخشی از نوجوانان جذابیت بیشتری پیدا کند.

این موضوع به معنای بی‌فایده بودن همه محدودیت‌ها نیست. حفاظت از کودکان در برابر محتوای بزرگسالان، یک ضرورت است.

ساسی مانکن را باید نشانه‌ای از تغییر بزرگ‌تر در صنعت سرگرمی دانست؛ تغییری که در آن، شهرت به کالایی قابل تولید و فروش تبدیل شده است.

در این الگو، گاهی محتوای هنری به حاشیه می‌رود و آنچه اهمیت پیدا می‌کند، میزان توجهی است که محصول ایجاد می‌کند.

شاید سالها بعد افشا شود، ساسی مانکن نه یک خواننده جنجالی بلکه حاصل مهندسی معکوس جامعه ایرانی، توسط یک سازمان اطلاعاتی بیگانه باشد.