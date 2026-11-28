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تصاویر از سعید روستایی منتشر شده که ظاهراً با خودروی پرایدو با چند خودرو در خیابان سنایی تصادف کرده و قصد ترک صحنه تصادف را به دلیل وضعیت خاصش داشته که مردم مانع از ترک صحنه شده‌اند و در نهایت توسط پلیس بازداشت شده است. همزمان با این اتفاق، خب محکومیت سعید روستایی به شش ماه حبس به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام منتشر شده که بر اساس اطلاع تابناک علت بازداشت روستایی، اجرای آن حکم نبوده، بلکه به دلیل وضعیتش در زمان تصادف بوده است.