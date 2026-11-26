وضعیت ترسناک پژمان جمشیدی در تشییع غلامرضا نیکخواه وضعیت ترسناک پژمان جمشیدی در تشییع غلامرضا نیکخواه و هجوم وحشتناک مردم برای سلفی گرفتن با او ر…

روایت الناز حبیبی از مظلومیت جواد عزتی روایت الناز حبیبی از مظلومیت جواد عزتی در کارهایی که با او انجام داده را می‌بینید و می‌شنوید.