سناتور دموکرات ایالت ایلینوی و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از کنگره خواست تا بودجه جنگ علیه ایران را قطع کند و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور را به پایان دادن به این ماجراجویی نظامی وادار سازد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش شبکه الجزیره، تامی داکورث، سناتور دموکرات آمریکایی، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «زمان آن فرا رسیده است که کنگره بودجه این جنگ را قطع کند و رئیس‌جمهور را به پایان دادن به آن وادار سازد.» وی که از کهنه‌سربازان جنگ است و در کمیته نیروهای مسلح سنا عضویت دارد، افزود: «از زمان آغاز جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران، آمریکایی‌ها بیش از ۱۲۰۰ دلار اضافی برای هر خانوار بابت بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند.»

بر اساس گزارش‌ها، داکورث پیش‌تر نیز همراه با چند سناتور دیگر از جمله کرستن جیلیبرند، الیزابت وارن و آنجلا آلسوبروکس، اصلاحیه‌ای را برای قطع بودجه عملیات تجاوزکارانه علیه ایران ارائه کرده بود. این اصلاحیه همچنین وزارت جنگ آمریکا را ملزم می‌کند تا گزارشی درباره تأثیر این جنگ بر آمادگی نظامی و وضعیت نیروهای مسلح این کشور ارائه دهد. وی اعلام کرده است که به هر بسته بودجه‌ای که شامل اصلاحیه قطع بودجه عملیات تجاوزگرانه علیه ایران نباشد، رأی منفی خواهد داد.

داکورث در ماه‌های گذشته نیز در بیانیه‌های مشترک با سناتورها مایکل بنت، برنی سندرز و کریس ون هولن، جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران را «غیرقانونی و فاجعه‌بار» خوانده و تأکید کرده بود که این جنگ موجب افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی و کودهای شیمیایی شده و نظامیان آمریکایی را به کام مرگ کشانده است.

منبع: ایسنا



