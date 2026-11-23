سناتور دموکرات آمریکایی، خواستار توقف بودجه تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و خواستار رأی‌گیری در سنا برای محدود کردن استفاده از بودجه فدرال برای جنگ، با توجه به پیامدهای اقتصادی آن و افزایش قیمت انرژی و سوخت در ایالات متحده شد.

به گزارش تابناک؛ کریس ون هولن، سناتور دموکرات آمریکایی در مصاحبه‌ای با ان‌بی‌سی گفت که از تعطیلی دولت فدرال حمایت نمی‌کند، اما بر لزوم توقف بودجه جنگ تأکید کرد.

او استدلال کرد که پایان دادن به تجاوز نظامی علیه ایران گامی ضروری برای کاهش قیمت بنزین، نفت و سوخت گرمایشی است.

این سناتور دموکرات افزود که اولویت، ارائه اصلاحیه‌ای به سنا برای رأی‌گیری جهت توقف تأمین بودجه عملیات نظامی تهاجمی علیه ایران است.

او بر لزوم استفاده از اختیارات کنگره برای اعمال فشار برای پایان دادن به جنگ تأکید کرد.

در مورد احتمال تعطیلی بخشی از دولت ایالات متحده در نتیجه اختلاف بر سر بودجه جنگ، ون هولن تأیید کرد که نمی‌خواهد سازمان‌های دولتی را تعطیل کند و خاطرنشان کرد که او نماینده کارمندان فدرال است که تحت تأثیر منفی چنین اقدامی قرار خواهند گرفت.

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او گفت که اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تصمیم به تعطیلی دولت برای ادامه جنگ علیه ایران بگیرد، مسئولیت آن بر عهده او خواهد بود.

کریس ون هولن افزود که این تصمیم رئیس‌جمهور خواهد بود، نه هدف دموکرات‌ها.

اظهارات ون هولن در راستای حرکتی به رهبری گروهی از سناتورهای دموکرات، از جمله مایکل بنت و تامی داک‌ورث، به همراه سناتور مستقل برنی سندرز، برای درخواست گنجاندن محدودیت‌های بودجه جنگ در لایحه بعدی هزینه‌های دولت مطرح می‌شود.

این چهار سناتور پیش از این در بیانیه‌ای مشترک مخالفت خود را با هرگونه توافق بودجه دولتی که شامل محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ادامه تأمین بودجه جنگ علیه ایران توسط دولت ترامپ نباشد، اعلام کرده بودند.

۱۱ دسامبر قرار است تاریخ بسیار مهمی در این اختلاف باشد، زیرا بودجه موقت فعلی دولت در آن تاریخ منقضی می‌شود و قانونگذاران را مجبور می‌کند برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال به توافق برسند.

این گروه دموکرات به دنبال استفاده از رأی‌گیری بودجه برای اعمال محدودیت‌هایی بر عملیات نظامی تهاجمی علیه ایران است، آن هم در زمانی که اختلاف نظر در کنگره درباره سازوکار پایان دادن به جنگ و پیامدهای ادامه آن ادامه دارد.

منبع: ایسنا



