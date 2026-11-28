بلومبرگ روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شرکت دولتی گاز ترکیه (بوتاش) و شرکت ملی گاز ایران توافق کرده‌اند قرارداد تامین گاز طبیعی را به مدت ۵ سال، تا سال ۲۰۳۲ تمدید کنند.

به گزارش تابناک؛ قرارداد پیشین که ۲۵ ساله بود و بر اساس آن، سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر می‌شد، در ژوئیه منقضی شده بود.

طبق گزارش بلومبرگ، هنوز مشخص نیست که آیا حجم گاز در قرارداد تمدیدشده تغییری کرده است یا خیر؛ جزئیات این توافق هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. پس از انقضای قرارداد، روند تحویل گاز متوقف نشد، زیرا مفادی در توافق وجود داشت که به ترکیه اجازه می‌داد گازی را که پیش‌تر هزینه آن را پرداخت کرده بود، دریافت کند.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط آژانس ترویج سرمایه‌گذاری ترکیه، ایران در سال ۲۰۲۵، سهم ۱۳.۵ درصدی از واردات گاز طبیعی ترکیه را به خود اختصاص داد و پس از روسیه، آذربایجان و آمریکا، در جایگاه چهارم قرار گرفت.

آنکارا در تلاش بوده است تا منابع تامین گاز خود را متنوع سازد. در دسامبر ۲۰۲۵، شرکت «بوتاش» قراردادهای بلندمدتی برای خرید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) با شرکت آلمانی «SEFE» و شرکت ایتالیایی «اِنی» (Eni) امضا کرد.

این آژانس اعلام کرد که صادرات گاز ایران به ترکیه از طریق خط لوله، حتی در دوران جنگ ۴۰ روزه نیز ادامه داشته و در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است، اما بخش عمده تولید خود را در داخل کشور مصرف می‌کند. ترکیه و عراق همچنان خریداران اصلی خارجی گاز ایران هستند.

منبع: ایسنا



