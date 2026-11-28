به گزارش تابناک؛ روز اول رقابت‌های فینال گرندپری تکواندو صبح امروز (شنبه) با برگزاری مبارزات اوزان ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم بانوان و ۶۸- و ۸۰- کیلوگرم آقایان در کاخ هنرهای رزمی ژاکسیلیک اوشکمپیروف شهر آستانه قزاقستان آغاز شد و ناهید کیانی، کاپیتان تیم ملی بانوان، با شکست در نخستین مبارزه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در رقابت‌های وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان، کیانی در دور نخست به مصاف فادیا خرفان، قهرمان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از اردن، رفت و در دو راند متوالی با نتایج ۱۶ بر ۶ و ۷ بر ۶ مغلوب حریف خود شد تا از ادامه مسابقات بازبماند.

همچنین مهدی حاجی‌موسایی در رقابت‌های وزن ۶۸- کیلوگرم، در نخستین مبارزه خود مقابل مون جین‌هو، قهرمان آسیا در سال ۲۰۲۶ و دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا از کره‌جنوبی، به برتری دو بر صفر دست یافت. حاجی‌موسایی راند نخست را با نتیجه ۶ بر ۴ به سود خود به پایان رساند و در راند دوم نیز با نتیجه ۱۱ بر صفر از سد حریف کره‌ای عبور کرد.

نماینده کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف آدریان ویسنته از اسپانیا خواهد رفت.

در ادامه این رقابت‌ها، حنا زرین‌کمر در وزن ۶۷+ کیلوگرم به مصاف شو لی از چین خواهد رفت. در وزن ۸۰- کیلوگرم مردان نیز امیرسینا بختیاری و رادین زینالی نمایندگان کشورمان هستند که در مرحله یک‌هشتم نهایی به ترتیب با استفان تارکوف از بلغارستان و خوان آنتونیو میلان کانواس از اسپانیا مبارزه خواهند کرد.

رقابت‌های فینال گرندپری در رده G۱۰ برگزار می‌شود و قهرمان هر وزن ۱۰۰ امتیاز در رنکینگ المپیکی کسب خواهد کرد.



