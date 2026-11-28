به گزارش تابناک، محمود شهرکی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان اظهار کرد: حادثه تلخ شبانه در محور آق‌قلا به سمت بندر در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری پژو پارس رخ داد.

وی با بیان اینکه شدت برخورد بسیار بالا بوده است، افزود: متأسفانه ۳ سرنشین موتورسیکلت که در محدوده سنی ۲۳ تا ۲۴ سال بودند، در این حادثه جان باختند و راننده خودروی پژو پارس نیز که به بیمارستان منتقل شده بود، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان با اشاره به عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تصریح کرد: تجاوز به چپ، انحراف از مسیر و سبقت غیرمجاز از جمله تخلفاتی است که می‌تواند چنین حوادث تلخی را رقم بزند. متأسفانه گاهی رانندگان با عبور از خط وسط جاده و ورود به مسیر مقابل، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند.

وی در پایان از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ، ضمن حفظ جان خود، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر برای دیگر هم‌وطنان جلوگیری کنند.

منبع: همشهری آنلاین



