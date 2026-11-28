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اعلام قیمت دلار تا پایان سال توسط امام جمعه مشهد!
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حجت الاسلام احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه این هفته نماز جمعه مشهد خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گفت: «آیا برای (جبران) کسر بودجه آیا راه دیگری به جز گران کردن ارز ندارید و باید روز به روز ارز را گران کنید که کسری بودجه تامین شود؟ راه دیگری نیست؟ بابا شما اقتصاددان هستید...» او سپس به نقل از این دو مقام اقتصادی گفت: «میگویید آقا ممکن است تا انتها سال ارز تا 300 هزار تومان هم برسد!...» این بخش از اظهارات علم الهدی را میبینید و میشنوید.
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