فرمانده انتظامی جویبار از دستگیری زنی خبر داد که با پوشیدن لباس خدمه بیمارستان و جلب اعتماد بیماران بستری، طلاهای آن‌ها را سرقت می‌کرد

به گزارش تابناک، فرمانده انتظامی جویبار از دستگیری زنی خبر داد که با پوشیدن لباس خدمه بیمارستان، اعتماد بیماران بستری را جلب می‌کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، طلاهای آن‌ها را به سرقت می‌برد.

این زن که غیربومی بود، با تظاهر به حضور در کادر خدمات بیمارستان، به بیماران نزدیک می‌شد و از اعتماد آن‌ها برای سرقت طلا و جواهراتشان استفاده می‌کرد.

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بر اساس اعلام فرمانده انتظامی جویبار، متهم پس از دستگیری در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت اعتراف کرد.

همچنین طلاهای مسروقه از متهم کشف و پس از شناسایی، به مالباختگان تحویل داده شد.



