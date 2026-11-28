به گزارش تابناک، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فضای مجازی نوشت: «درگذشت تلخ دو ⁧کودک⁩ عزیز در سیرجان⁩ تایید شده، اما علت فوت و ارتباط آن با آنفلوآنزا⁩ هنوز نیازمند بررسی تخصصی است.

افزایش بیماری‌های تنفسی را جدی بگیریم.

برای پیشگیری⁩ از ابتلا و انتقال بیماری، منتظر تایید خبرهای تلخ نمانیم.

مراقبت و مسئولیت‌پذیری را از همین امروز آغاز کنیم.»