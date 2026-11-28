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علت مرگ دو کودک سیرجانی آنفولانزا بود؟
رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت بهداشت درگذشت دو کودک در سیرجان را تایید کرد.
به گزارش تابناک، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فضای مجازی نوشت: «درگذشت تلخ دو کودک عزیز در سیرجان تایید شده، اما علت فوت و ارتباط آن با آنفلوآنزا هنوز نیازمند بررسی تخصصی است.
افزایش بیماریهای تنفسی را جدی بگیریم.
برای پیشگیری از ابتلا و انتقال بیماری، منتظر تایید خبرهای تلخ نمانیم.
مراقبت و مسئولیتپذیری را از همین امروز آغاز کنیم.»
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نظرات بینندگان
چهل ساله به فکر اموزش و پرورش نبودن حالا امسال یادشون افتاده مدارس و دانشگاه ها با هیچ عنوان نباید مجازی بشه جایی که مراکز انتقال ویروس بین خانواده هاست شما کافیه فقط تویه درمانگاه ها یه دور بزنی تخت خالی برای سرم زدن یا تزریقات ندارن
مدارس بایستی باز باشه مدیران و مسولین مدرسه نظارت بیشتری کنند بچه هایی که علایئم دارند را راه ندن مدرسه نمیشه کلا آموزش کشور رو تعطیل کرد از قدیم هم مریضی تو این فصل بوده وه هست و خواهد بود
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