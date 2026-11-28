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صداوسیما تحت مدیریت پیمان جبلی و وحید جلیلی، در اقدامی غیرمنتظره بخشی از سخنان حجت الاسلام احمد علم الهدی امام جمعه مشهد که علیه برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در مشهد و شاندیز گفته بود و گروه برگزارکننده را فاحشه خوانده بود، سانسور کرد و تدوین خطبه نماز جمعه مشهد پرداخت! تیم راستی آزمایی تابناک به بخش سانسور شده سخنان علم الهدی علیه کنسرت علیرضا قربانی دست یافته و آن را در میان ویدیوی پخش شده از صداوسیما قرار داده که این بخش می‌بینید و می‌شنوید.