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بخش سانسور شده سخنان علم الهدی علیه کنسرت علیرضا قربانی را ببینید
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صداوسیما تحت مدیریت پیمان جبلی و وحید جلیلی، در اقدامی غیرمنتظره بخشی از سخنان حجت الاسلام احمد علم الهدی امام جمعه مشهد که علیه برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در مشهد و شاندیز گفته بود و گروه برگزارکننده را فاحشه خوانده بود، سانسور کرد و تدوین خطبه نماز جمعه مشهد پرداخت! تیم راستی آزمایی تابناک به بخش سانسور شده سخنان علم الهدی علیه کنسرت علیرضا قربانی دست یافته و آن را در میان ویدیوی پخش شده از صداوسیما قرار داده که این بخش میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
سلام من طرفدار تند روها نیستم ولی حرف حق جواب ندارد من ایشان را دوست ندارم ولی میگویم زنده باد علم الهدی
عدهای خود شیفته کمر بستهاند که نسل جوان را از هر چه رنگ دین دارد زده کنند.
یا امام رضا خودت به فریاد برس ،
هرچیز اجباری بشود جوانها را فراری میکند
با کجا حرفشون مشکل داری؟
این برای پزشکیان بود
حاج آقا تمومش کن !!!
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