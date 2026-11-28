قیمت طلا و سکه امروز شاهد یک اتفاق عجیب و غیرمنطقی بود به طوری که قیمت طلای ۱۸ عیار و اونس جهانی طلا با ریزش روبرو شده‌اند اما قیمت انواع سکه ازجمله امامی، بهار آزادی و نیم‌سکه با ثبات عجیبی در جای خود ایستاده‌اند و حالا سوال مهم این است که آیا دلالان در حال بازی با قیمت‌ها هستند یا دلار، سکه را از قانون جهانی طلا جدا کرده است؟

به گزارش خبرنگار حوزه بازار تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز با یک وضعیت متناقض و پرنوسان روبرو است؛ در حالی که اونس جهانی طلا با جهشی مثبت روبرو شده است اما قیمت‌های داخلی با یک دوگانگی عجیب مواجه شده اند؛ به طوری که بخشی از بازار با افت قیمت روبرو است و بخشی دیگر تحت تأثیر عوامل داخلی، در حالت ثبات یا رشد قرار دارد.

نگاهی به اونس جهانی طلا نشان می دهد که شاهد یک جهش مثبت هستیم به طوری که قیمت دیروز ۳,۶۷۲ دلار بود اما امروز تااین لحظه ۳,۶۴۴ دلار شده است اما در بازار داخلی تضاد بین طلا و سکه دیده می شود و با دو رفتار کاملاً متفاوت روبرو هستیم به طوری که قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته از ۲۵,۹۶۵,۰۰۰ تومان به امروز ۲۵,۹۲۹,۰۰۰ تومان رسیده که نشان‌دهنده یک ریزش جزئی است همچنین قیمت نقره روز گذشته از ۴۴۲,۰۰۰ تومان به ۴۳۸,۰۰۰ تومان امروز سقوط کرده است که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار فلزات گران‌بهاست.

پشت پرده سقوط طلا و ثبات سکه !

بنابراین قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش ۳۶ هزار تومانی و نقره با کاهش ۴ هزار تومانی روبرو شده است و این ریزش در کنار کاهش ۲۸ دلاری اونس جهانی، نشان می‌دهد که بازار داخلی در حال واکنش به کاهش قیمت جهانی است با این حال، میزان ریزش طلا بسیار ناچیز است که نشان‌دهنده یکاصلاح بسیار محدود است.

اما با وجود اینکه قیمت طلای ۱۸ عیار کاهش یافته است اما قیمت سکه امامی، بهار آزادی، نیم‌سکه و ربع سکه حتی یک ریال هم تغییر نکرده است. بنابراین قیمت انواع سکه ازجمله بهار آزادی، امامی، نیم‌سکه و ربع سکه در مقایسه با ساعت گزارش روز گذشته، هیچ تغییری نکرده و کاملاً ثابت مانده است و این ثبات در قیمت سکه، در حالی رخ می‌دهد که قیمت طلا کاهش یافته است و این یعنی در بازار امروز، ارزش ذاتی سکه تحت تأثیر قیمت دلار یا تقاضای داخلی، از کاهش قیمت طلا جلوگیری کرده و آن را در سطح بالا نگه داشته است.

به نظر می رسد که بازار امروز در وضعیت انتظار و تلاطم به سر می برد بنابراین به خریداران طلا توصیه می شود که کاهش جزئی قیمت طلای ۱۸ عیار، فرصتی برای ورود در کف‌های قیمتی است، مشروط بر اینکه اونس جهانی روند صعودی خود را حفظ کند همچنین به سرمایه‌گذاران سکه تذکر داده می شود که ثبات قیمت سکه در کنار کاهش طلا، نشان دهنده این است که سکه در حال تبدیل شدن به یک پناهگاه امن در برابر نوسانات ارزی است بنابراین اگر قیمت دلار در ساعات آینده صعودی شود، شاهد پرواز دوباره سکه‌ها خواهیم بود؛ اما اگر دلار آرام بگیرد، بازار طلا با توجه به وضعیت اونس، احتمالاً وارد یک روند اصلاحی خواهد شد.