رئیس‌جمهور تاکید کرد: دشمن زمانی ناامید خواهد شد که ببیند همه مردم کشور دست به دست هم داده‌اند؛ تولیدکنندگان، مدیران و کارشناسان برای ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند و مردم نیز در مسیر مصرف بهینه منابع ارزشمند کشور با آنان همراه هستند.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، صبح امروز (شنبه ۷ آذر) در مراسم افتتاحیه برخط طرح‌های حوزه صنعت نفت با اشاره به دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب درباره هدر رفت منابع گازی کشور بیان کرد: رهبر شهیدمان بارها زمانی که خدمت ایشان می‌رسیدیم، از اینکه گاز کشور به این شکل بسوزد و ما برای جلوگیری از آن اقدامی نکنیم، ابراز نگرانی می‌کردند.

وی در ادامه اظهار کرد: تلاش‌هایی که امروز برای جمع‌آوری این گازها صورت گرفته، قابل قدردانی است اما نباید به این میزان اکتفا کنیم. ما نباید اجازه دهیم حتی یک فوت مکعب گاز به‌صورت بی‌هدف بسوزد و نتوانیم آن را کنترل کنیم.

همراهی مردم در مصرف بهینه انرژی، دشمنان را ناامید می‌کند

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع کشور گفت: همراهی مردم، تولیدکنندگان و مدیران در مسیر بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌ها، دشمنان را ناامید خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کرد و همچنان تلاش می‌کند با ایجاد کمبودها و نارسایی‌ها، به مشکلات اجتماعی دامن بزند.

پزشکیان با قدردانی از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تأمین انرژی مورد نیاز مردم، از مردم خواست با مصرف درست و جلوگیری از هدررفت منابع، در مدیریت انرژی کشور مشارکت کنند.

ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: از مردم عزیز کشورمان درخواست داریم با مصرف درست و جلوگیری از هدررفت بیهوده منابع، در حوزه گاز، برق، بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌ها به ما کمک کنند تا دشمن را ناامید کنیم.

پزشکیان ادامه داد: دشمن زمانی ناامید خواهد شد که ببیند همه مردم کشور دست به دست هم داده‌اند؛ تولیدکنندگان، مدیران و کارشناسان برای ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند و مردم نیز در مسیر مصرف بهینه منابع ارزشمند کشور با آنان همراه هستند.

وی با بیان اینکه همراهی مردم، تولیدکنندگان و مدیران قطعاً دشمنان را ناامید خواهد کرد، گفت: ان‌شاءالله با همت و همکاری همه مردم، زمستان را مدیریت خواهیم کرد که در آن مجبور به قطع برق، گاز و سوخت مورد نیاز بخش تولید نشویم.

رئیس‌جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این هدف به همت و همیاری همه مردم عزیز کشورمان نیاز دارد.

منبع: ایسنا



