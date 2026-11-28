در حالی‌که بازار جهانی نفت تحت تأثیر اختلالات ژئوپلیتیک، محدودیت صادرات کشورهای خلیج فارس، آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های انرژی و نگرانی از مازاد عرضه در سال آینده قرار دارد، اوپک‌پلاس فردا یکشنبه ۲۹ نوامبر در شرایطی نشست جدید خود را برگزار می‌کند که ماه‌های اخیر سیاست افزایش تولید را متوقف کرده و به تثبیت سهمیه‌ها روی آورده است.

به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، سرنوشت اوپک پلاس ممکن است به اجلاس فردا وابسته باشد چراکه تصمیم احتمالی برای حفظ اهداف تولید در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از ورود عرضه بیشتر به بازار جلوگیری کند، اما همزمان پرسش‌هایی درباره توان این گروه برای مدیریت بازار جهانی نفت و حفظ انسجام داخلی آن مطرح کرده است.

تثبیت سهمیه‌ها پس از توقف افزایش تولید

در آخرین نشست هفت عضو اصلی اوپک‌پلاس که اول نوامبر برگزار شد، تصمیم گرفته شد سطح تولید تعیین‌شده برای دسامبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل حفظ شود. این تصمیم در ادامه سیاستی اتخاذ شد که از سپتامبر به بعد، افزایش جدید تولید را متوقف کرد و اعضا را به سمت تثبیت سطوح قبلی سوق داد.

هفت کشور حاضر در این توافق شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان هستند که در ماه‌های گذشته بخشی از کاهش داوطلبانه تولید خود را تعدیل کرده بودند. با این حال، تشدید اختلالات منطقه‌ای، محدودیت صادرات و نگرانی از وضعیت عرضه در سال آینده، موجب شد روند افزایش تولید متوقف شود.

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بر اساس اهداف تعیین‌شده برای دسامبر، سهمیه تولید عربستان حدود ۱۰.۴۷۸ میلیون بشکه در روز، روسیه ۹.۹۴۹ میلیون بشکه، عراق ۴.۴۳۱ میلیون بشکه، کویت ۲.۶۷۶ میلیون بشکه، قزاقستان ۱.۶۲۸ میلیون بشکه، الجزایر ۱.۰۰۷ میلیون بشکه و عمان ۸۴۱ هزار بشکه در روز تعیین شده است. این ارقام اهداف توافق‌شده تولید هستند و لزوماً با میزان تولید واقعی یا صادرات کشورها برابری نمی‌کنند.

افزایش تابستانی؛ احتیاط زمستانی!

روند تصمیمات اوپک‌پلاس در سال جاری نشان می‌دهد این گروه ابتدا در مسیر بازگرداندن بخشی از کاهش‌های داوطلبانه به بازار حرکت کرد، اما با تغییر شرایط، سیاست خود را متوقف ساخت. در تابستان، اعضای اصلی افزایش تولید را برای ماه‌های اوت و سپتامبر در دستور کار قرار دادند و بخشی از کاهش داوطلبانه ۱.۶۵ میلیون بشکه‌ای را تعدیل کردند. با این حال، از سپتامبر به بعد، گروه به تثبیت اهداف تولید روی آورد و سهمیه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر را بدون تغییر نگه داشت.

این تغییر سیاست را نمی‌توان صرفاً نشانه‌ای از قدرت اوپک‌پلاس در مدیریت قیمت دانست. در شرایط کنونی، بخشی از اعضا به دلیل محدودیت صادرات، آسیب زیرساخت‌ها و مشکلات حمل‌ونقل، حتی با وجود سهمیه‌های تعیین‌شده، قادر به تولید و عرضه در سطح هدف نیستند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نیز نشان می‌دهد تولید برخی اعضای اصلی در ماه‌های اخیر فاصله قابل توجهی با اهداف رسمی داشته است؛ مسئله‌ای که فاصله میان سهمیه روی کاغذ و عرضه واقعی بازار را به یکی از چالش‌های اصلی این گروه تبدیل کرده است.

اختلاف و چالش اعضا بر سر سهمیه‌بندی‌ها

یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی اوپک‌پلاس، ارزیابی ظرفیت پایدار تولید اعضا و تعیین مبنای سهمیه‌های سال ۲۰۲۷ است. این فرآیند با اختلافاتی میان برخی کشورها همراه شده است. عراق با ارزیابی اولیه ظرفیت تولید خود در سطح ۴.۹ میلیون بشکه در روز اختلاف دارد و خواهان بازنگری در این رقم است. قزاقستان نیز نسبت به برآورد ظرفیت تولید خود اعتراضاتی مطرح کرده است.

اختلاف بر سر ظرفیت تولید صرفاً یک موضوع فنی یا آماری نیست؛ زیرا ظرفیت ارزیابی‌شده می‌تواند در مذاکرات آینده بر سهمیه کشورها اثر بگذارد. اعضایی که ظرفیت بالاتری برای تولید خود قائل هستند، ممکن است خواهان سهمیه بیشتر و امکان عرضه نفت بالاتر به بازار باشند؛ در حالی که افزایش سهمیه یک عضو، در صورت ثابت بودن تقاضا یا وجود مازاد عرضه، می‌تواند فشار بر سایر اعضا برای محدود کردن تولید را افزایش دهد. به همین دلیل، تعیین ظرفیت واقعی تولید کشورها می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات آینده اوپک‌پلاس تبدیل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که اعضا برای تأمین درآمدهای نفتی و توسعه ظرفیت تولید خود با محدودیت‌های مالی و عملیاتی مواجه هستند.

فشارعراق برای سهمیه بیشتر!

عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوپک، در شرایط دشوار مالی قرار دارد و افزایش سهمیه تولید را راهی برای تقویت درآمد نفتی و تأمین منابع مورد نیاز صنعت نفت خود می‌داند. اختلاف بغداد با ارزیابی ظرفیت تولید و درخواست برای افزایش سقف تولید، یکی از موضوعات مهم مذاکرات پیش رو است. در مقاطع اخیر، حتی موضوع احتمال خروج عراق از اوپک نیز مطرح شده؛ هرچند موضع رسمی بغداد همچنان بر ماندن در سازمان و پیگیری افزایش سهمیه از مسیر مذاکرات استوار است. اگر اختلاف بر سر سهمیه و ظرفیت تولید ادامه یابد، احتمال تشدید تنش در داخل اوپک‌پلاس افزایش خواهد یافت.

خروج احتمالی عراق، به‌عنوان یکی از اعض بنیان‌گذار اوپک و تولیدکنندگان بزرگ نفت، می‌تواند پیامدهای مهمی برای هماهنگی عرضه داشته باشد. در صورت رفع محدودیت‌های صادراتی و فراهم بودن ظرفیت تولید، عراق ممکن است بتواند مستقل از محدودیت‌های توافق‌شده، نفت بیشتری به بازار عرضه کند؛ موضوعی که رقابت بر سر سهم بازار و فشار بر سایر تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد.

خروج امارات و کاهش قدرت هماهنگی عرضه

یکی از مهم‌ترین تحولات سال جاری، خروج امارات متحده عربی از اوپک و اوپک‌پلاس از اول ماه مه بود. امارات به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و دارنده ظرفیت مازاد قابل توجه، از محدودیت‌های تولیدی گروه ناراضی بود و خروج از این چارچوب به آن امکان می‌دهد در صورت فراهم شدن شرایط عملیاتی و صادراتی، تصمیمات تولیدی خود را مستقل‌تر اتخاذ کند.

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این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که اوپک‌پلاس بخشی از ظرفیت تولید و مازاد عرضه یکی از اعضای بزرگ خود را از دست داده است. خروج امارات می‌تواند توان گروه در هماهنگی عرضه جهانی را کاهش دهد و در دوره بازگشت تولید و صادرات، رقابت میان تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار را تشدید کند. البته خروج یک عضو به‌تنهایی به معنای فروپاشی اوپک‌پلاس نیست، اما نشان‌دهنده افزایش اهمیت اولویت‌های ملی تولیدکنندگان در برابر توافقات جمعی است.

خطر مازاد عرضه در سال ۲۰۲۷

نگرانی از مازاد عرضه در سال آینده یکی از عوامل اصلی تمایل اوپک‌پلاس به تثبیت سهمیه‌هاست. برخی مؤسسات تحلیلی، از جمله Rystad Energy، احتمال مازاد عرضه قابل توجه در بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ را مطرح کرده‌اند؛ برآوردهایی که حتی با فرض بازگشت ناقص عرضه کشورهای خلیج فارس نیز بیان شده‌اند. میزان واقعی مازاد یا کسری عرضه به مدت و شدت اختلالات ژئوپلیتیک، بازگشت ظرفیت تولید آسیب‌دیده، رشد تولید کشورهای خارج از اوپک، وضعیت اقتصاد جهانی، تقاضای چین و روند ذخایر نفت و فرآورده‌ها بستگی دارد. در چنین شرایطی، افزایش سهمیه‌ها می‌تواند در صورت بازگشت صادرات و تولید منطقه‌ای، ورود عرضه اضافی به بازار و فشار نزولی بر قیمت‌ها را تشدید کند.

از سوی دیگر، کاهش سهمیه‌ها نیز با محدودیت‌هایی همراه است؛ زیرا برخی اعضا به درآمد نفتی نیاز دارند، تعدادی از کشورها در حال حاضر کمتر از سهمیه خود تولید می‌کنند و کاهش رسمی سهمیه ممکن است در شرایط اختلال عرضه، اثر عملی محدودی بر حجم واقعی نفت بازار داشته باشد. به همین دلیل، تثبیت سهمیه‌ها برای سه ماه نخست ۲۰۲۷ می‌تواند گزینه محتاطانه‌تری برای گروه باشد.

اوپک‌پلاس؛ هنوز تنظیم‌کننده بازار یا ائتلافی محدودتر؟

تصمیمات اخیر نشان می‌دهد اوپک‌پلاس هنوز توان هماهنگی سیاست تولید و تأثیرگذاری بر انتظارات بازار را دارد، اما قدرت اجرای تصمیمات و کنترل عرضه واقعی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است. اختلالات صادراتی، آسیب زیرساخت‌ها، فاصله تولید واقعی از سهمیه‌ها، خروج امارات و اختلاف بر سر ظرفیت تولید اعضا، همگی قدرت مانور این گروه را کاهش داده‌اند.

نشست فردا در کوتاه‌مدت بیشتر آزمونی برای حفظ انسجام اوپک‌پلاس خواهد بود تا نمایش قدرت آن در مدیریت بازار. اگر اعضا بتوانند اختلافات بر سر سهمیه‌ها و ظرفیت تولید را کنترل کنند و در دوره بازگشت عرضه نیز هماهنگی خود را حفظ کنند، این گروه همچنان می‌تواند یکی از بازیگران تعیین‌کننده بازار جهانی نفت باقی بماند. اما در صورت افزایش اختلافات و تشدید رقابت بر سر سهم بازار، نقش اوپک‌پلاس ممکن است از تنظیم‌کننده فعال بازار به ائتلافی محدودتر با قدرت تأثیرگذاری کمتر تغییر کند.

در چنین شرایطی، تثبیت سهمیه‌ها را می‌توان تصمیمی محتاطانه و در کوتاه‌مدت منطقی دانست؛ اما تکرار این تصمیم به‌تنهایی نشانه موفقیت راهبردی اوپک‌پلاس نیست. آینده این گروه بیش از هر چیز به توانایی آن در حفظ انسجام، مدیریت اختلافات داخلی و تطبیق سیاست تولید با تحولات واقعی بازار بستگی خواهد داشت.