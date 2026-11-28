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تصاویر از سعید روستایی منتشر شده که ظاهراً با خودروی پرادو با چند خودرو در خیابان سنایی تصادف کرده و قصد ترک صحنه تصادف را به دلیل وضعیت خاصش داشته که مردم مانع از ترک صحنه شده‌اند. همزمان با این اتفاق، خبر محکومیت سعید روستایی به شش ماه حبس به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام منتشر شده که بر اساس اطلاع تابناک این ماجرا ربطی به تصادفش ندارد. پس از انتشار ویدیوی تصادف سعید روستایی، او با انتشار چند استوری بازداشتش بعد از تصادف و درگیری در خیابان سنایی را تکذیب کرد! صحنه تصادف روستایی را می‌بینید.