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تصاویر تصادف سعید روستایی؛ روستایی: بازداشت نشدم!
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تصاویر از سعید روستایی منتشر شده که ظاهراً با خودروی پرادو با چند خودرو در خیابان سنایی تصادف کرده و قصد ترک صحنه تصادف را به دلیل وضعیت خاصش داشته که مردم مانع از ترک صحنه شدهاند. همزمان با این اتفاق، خبر محکومیت سعید روستایی به شش ماه حبس به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام منتشر شده که بر اساس اطلاع تابناک این ماجرا ربطی به تصادفش ندارد. پس از انتشار ویدیوی تصادف سعید روستایی، او با انتشار چند استوری بازداشتش بعد از تصادف و درگیری در خیابان سنایی را تکذیب کرد! صحنه تصادف روستایی را میبینید.
نظرات بینندگان
ببرید بندازیدش توی سیاه چاله
گواهینامه ضبط
رسوا توی مردم
شلاق در ملاء عام
آدمههای بی فرهنگ و بی اخلاق که برای ما میخواست نسخه ی پیشرفت بنویسن. برید بابا . شماها خودتون رو هم نمیتونید جمع کنید.
احتمالا وضعیتش خیلی خاص بوده...!
DUI یا رانندگی تحت تاثیر در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته مجازات بسیار سنگینی داره و ایشون اگر مهاجر بودید از تحمل مجازات ازآن کشور اخراج میشد.
طبق قانون پلیس ، باید گواهینامه رانندگی این مزدور وطن فروش باطل گردد، دیگه لگد به ایران وایرانی نزنه
کارگردان محترم دغدغه مند با وضعیت خاص که رانندگی نمی کنند!!!
باید مجازات بشن اینا همیشه تلاش میکنند چهره سیاهی از ایران تو جهان ترسیم کنند
اینا با سیاهنمایی کسب درامد نامشروع می کنند
پرایدو؟
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