فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: بی‌تردید، هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام راهبردی میان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوه‌ای برجسته از وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح و پشتوانه‌ای مستحکم برای تأمین امنیت پایدار در پهنه‌های آبی پیرامونی کشور است.

به گزارش تابناک؛ متن پیام سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت هفتم آذر به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم آذرماه هر سال، یادآور حماسه‌آفرینی، سلحشوری و اراده سترگ دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع راهبردی میهن اسلامی و فرصتی برای بازخوانی نقش تاریخی و تعیین‌کننده این نیروی راهبردی در معادلات امنیتی منطقه است.

امروز، در شرایطی که نظم امنیتی منطقه با تحولات پیچیده و تقابل فزاینده قدرت‌های فرامنطقه‌ای مواجه است و خلیج فارس، تنگه راهبردی هرمز و دریای عمان جایگاهی تعیین‌کننده در امنیت و اقتصاد جهانی دارند، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با دو بال قدرتمند خود در ارتش غیرتمند و سپاه مقتدر و اتکا به تجارب ارزشمند دفاع مقدس، سرمایه انسانی مؤمن و متخصص و ظرفیت‌های روزافزون دفاعی و عملیاتی، همچنان یکی از ارکان اصلی صیانت از حاکمیت دریایی و پاسداری از منافع ملی کشور به شمار می‌رود.

بی‌تردید، هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام راهبردی میان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوه‌ای برجسته از وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح و پشتوانه‌ای مستحکم برای تأمین امنیت پایدار در پهنه‌های آبی پیرامونی کشور است. این هم‌افزایی، ضمن ارتقای ظرفیت‌های بازدارندگی و تقویت اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، پیام روشنی از عزم و اراده ملت ایران برای صیانت از حاکمیت، امنیت و حقوق قانونی خود به قدرت‌های مداخله‌گر و تهدیدکنندگان امنیت منطقه بویژه در میانه جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی مخابره می‌کند.

نیروهای دریایی ارتش و سپاه، با برخورداری از آمادگی همه‌جانبه و مجهز بودن به روحیه انقلابی، دانش بومی و تجارب ارزشمند عملیاتی، تحت تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا، همانگونه که در این روزهای حساس از تاریخ این سرزمین به دشمن آمریکایی-صهیونی با هدف قرار دادن دارایی‌های نظامی و رزمی آن در منطقه بویژه در نبرد هرمز نشان داده‌اند و ناوگان دریایی غارتگر و قاچاقچی او را به آرایش و تماشاگری محض در آب‌های دوردست اقیانوسی تبدیل کرده اند، آماده‌هستند با حفظ هوشیاری و انسجام، در برابر هرگونه تهدید و شرارت علیه امنیت ملی، منافع حیاتی و حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با شرایط و مقتضیات، مقتدرانه ایفای نقش کنند.

با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان، رزمندگان و شهدای سرافراز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس اول، دوم و سوم، به‌ویژه شهدای ناو دنا که در حمله جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا در سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، مجاهدت‌های افتخارآمیز دریادلان ارتش در پاسداری از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی را ارج نهاده و از تلاش‌های خالصانه و مجاهدانه فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های صبور و مقاوم آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، سربلندی، عزت و توفیق روزافزون دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران و تمامی رزمندگان نیروهای مسلح را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت و مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) ، مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»



