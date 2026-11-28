یک مقام افغان از وقوع انفجار در داخل مدرسه‌ای در ولایت کنر در شرق افغانستان خبر داد که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.

به گزارش تابناک؛ یک مقام افغان در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: انفجاری در داخل یک مدرسه در ولایت کنر در شرق افغانستان رخ داده و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

این مقام افغان جزئیات بیشتری درباره شمار قربانیان، علت انفجار و ماهیت آن ارائه نکرده است.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است و حادثه در دست بررسی نیروهای امنیتی افغانستان است.

منبع: ایسنا



