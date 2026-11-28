گروه استان‌ها - رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر درگذشت دو دانش‌آموز در شهرستان سیرجان به دلیل ابتلا به بیماری آنفلوآنزا را تائید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، در پی انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌هایی درباره علت درگذشت دو دانش‌آموز در شهرستان سیرجان استان کرمان، وزارت بهداشت به صورت رسمی به این موضوع واکنش نشان داد و صحت آن را تأیید کرد.

در این زمینه «حسین کرمانپور» رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، در اظهاراتی ضمن تأیید خبر جان باختن دو دانش‌آموز سیرجانی بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا گفت: «خبر فوت دو دانش‌آموز سیرجانی متأسفانه حقیقت دارد.»

تأیید رسمی این رخداد تلخ از سوی وزارت بهداشت در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با شیوع فصلی ویروس‌های تنفسی و آنفلوآنزا، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس، توجه ویژه والدین به علائم هشداردهنده بیماری در کودکان و نوجوانان و مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از عوارض حاد این بیماری دارد.

مدارس سیرجان، غیر حضوری شد

از سوی دیگر، تمامی مدارس شهرستان سیرجان در کلیه مقاطع تحصیلی روز شنبه، هفتم آذرماه، به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

با توجه به گزارش علوم پزشکی و مدیریت آموزش و پرورش سیرجان و به‌منظور پیشگیری از انتشار بیماری‌های تنفسی فصلی، تمامی فعالیت‌های آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در روزشنبه هفتم آذر به‌صورت مجازی و از طریق سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: خانواده‌ها ضمن رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، بر سلامت و مراقبت از فرزندان خود نظارت مستمر داشته باشند تا در کنار اقدامات پیشگیرانه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد فروکش کردن موج بیماری‌های فصلی باشیم.

همچنین «مجید اسفندیارپور» مدیرآموزش و پرورش سیرجان اعلام کرد که در روزهای گذشته و دربرخی مدارس این شهرستان، تعدادی از دانش آموزان دچار سرما خوردگی شدید یا آنفلوآنزای حاد شده که در منزل بستری و از آمدن آنها به مدرسه منع شد.