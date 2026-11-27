گروه استان‌ها - با تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان و با هدف پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا، فعالیت مدارس استان در روز شنبه ۷ آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود و مهدکودک‌ها، کودکستان‌ها و برخی مراکز آموزشی و ورزشی ویژه کودکان نیز تعطیل هستند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و در راستای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال، تمامی مدارس استان کردستان روز شنبه ۷ آذرماه تعطیل بوده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری دنبال خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه استانداری کردستان، فعالیت تمامی مؤسسات زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها نیز در این روز تعطیل خواهد بود.

همچنین بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل هستند، امکان استفاده از دورکاری را خواهند داشت.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جلوگیری از گسترش زنجیره ابتلا به آنفلوآنزا در سطح استان اتخاذ شده است.