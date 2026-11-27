آموزش بازاریان سروآباد برای ترویج امر به معروف در محیط کسبوکار
گروه استانها - دوره آموزشی ویژه بازاریان و فعالان صنفی شهرستان سروآباد با محوریت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، رعایت حقوق مشتریان، مقابله با کمفروشی و گرانفروشی و تقویت اخلاق حرفهای در بازار برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، دوره آموزشی ویژه بازاریان و فعالان صنفی شهرستان سروآباد با همکاری اتاق اصناف، ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان و اتحادیههای صنفی برگزار شد.
در این دوره رؤسا و اعضای هیئتمدیره اتحادیههای صنفی، پیشکسوتان و معتمدان بازار، مدیران مجتمعهای تجاری و جمعی از صاحبان واحدهای صنفی حضور داشتند.
در این برنامه، ماموستا «سید عبدالقادر حسینی» ، امام جمعه سروآباد، بهعنوان مدرس دوره، به تبیین جایگاه و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی بازاریان در ترویج ارزشهای اخلاقی پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی در محیط کسبوکار، انصاف و عدالت در معاملات، صداقت در عرضه کالا و خدمات و پرهیز از کمفروشی و گرانفروشی، حفظ حقوق مصرفکنندگان و کرامت انسانی را از الزامات فعالیت سالم اقتصادی عنوان کرد.
در بخش دیگری از این دوره، بر ضرورت آگاهیبخشی، احترام متقابل و استفاده از روشهای صحیح و محترمانه در تذکر به دیگران تأکید شد و حاضران با مباحثی همچون وظایف شرعی و قانونی کسبه، مفهوم رزق حلال، حقوق قانونی واحدهای صنفی، ظرفیتهای حمایتی ستاد از آمران به معروف و نحوه مواجهه هوشمندانه با ناهنجاریهای اجتماعی آشنا شدند.
همچنین بخشی از برنامه به پاسخگویی به پرسشهای فعالان صنفی درباره مسئولیتهای اجتماعی و حقوق قانونی کسبه اختصاص داشت.
برگزاری این دوره در شرایطی دنبال میشود که بازار علاوه بر نقش اقتصادی، یکی از مهمترین عرصههای تعاملات اجتماعی است و رعایت انصاف، صداقت، قانونمداری و حقوق مشتریان از سوی فعالان صنفی میتواند در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت فضای کسبوکار مؤثر باشد.
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