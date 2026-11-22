به گزارش تابناک؛ علی دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، درباره احتمال حضورش در انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: «من معتقدم کشتی باید تمرکز خودش را حفظ کند، اما این نظر شخصی من است. وقتی جمعی تصمیم می‌گیرند، مهم این است که آدم بتواند به مجموعه کمک کند؛ مسئله نظر شخصی من نیست. جامعه بزرگ کشتی و مجمع باید درباره این موضوع تصمیم بگیرند.»

«برای ریاست کمیته ملی المپیک با کسی جلسه نمی‌گذارم و لابی نمی‌کنم. اگر قرار باشد مسئولیتی به من سپرده شود و دوستان صلاح بدانند که می‌توانم کاری انجام بدهم، در خدمت هستم. آدم نباید برای گرفتن مسئولیت به هر قیمتی تلاش کند؛ خودم را به خدا سپرده‌ام.»