مردی که مدعی آزار دخترش از سوی پسر یک خانواده بود، برای پیگیری ماجرا به خانه آنها رفت، اما در جریان درگیری، پدر خانواده را با ضربه چاقو به قتل رساند.

به گزارش تابناک، رسیدگی به این پرونده از نخستین روزهای امسال و در پی گزارش قتل مردی میانسال در یکی از محله‌های غرب استان تهران آغاز شد. با اعلام این خبر، تیم جنایی در محل حاضر شد و بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول در جریان درگیری با مردی دیگر، با ضربه چاقو مجروح شده است. او به‌دلیل شدت جراحات و خونریزی جان خود را از دست داده بود و تلاش‌ها برای نجات جانش نتیجه‌ای نداشت.

اعضای خانواده مقتول در تحقیقات اولیه به ماموران گفتند مردی عصبانی مقابل خانه آنها حاضر شده و پس از داد و فریاد، اقدام به تخریب در ورودی کرده است. در ادامه، پدر خانواده برای بررسی موضوع به مقابل در رفته بود که مرد مهاجم با چاقو به او حمله کرد و پس از وارد نمودن ضربه، از محل گریخت.

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شناسایی و دستگیری قاتل

کارآگاهان در ادامه تحقیقات، بررسی دوربین‌های مداربسته و انجام تحقیقات محلی را در دستورکار قرار دادند و موفق شدند هویت ضارب را به‌نام سعید شناسایی کنند. بررسی‌ها نشان می‌داد متهم پس از فرار از محل جنایت، به یکی از استان‌های مرزی کشور رفته و در آنجا مخفی شده است.

به این ترتیب، اقدامات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه او ادامه یافت تا این‌که حدود دو هفته پس از وقوع قتل، متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی پس از انتقال به پلیس، در جریان تحقیقات به قتل اعتراف کرد، اما مدعی شد قصد کشتن مقتول را نداشته است.

پسرشان دخترم را زندانی کرده و آزار داده بود

سعید درباره انگیزه خود از حضور در مقابل خانه این خانواده گفت: پسر این خانواده دخترم را زندانی کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود. برای صحبت با پسر جوان به آنجا رفتم، اما نمی‌دانم چه شد که پدر خانواده را با چاقو زدم.

با تکمیل تحقیقات مقدماتی، متهم به زندان انتقال پیدا کرد. در ادامه و برای روشن شدن جزئیات حادثه، صحنه قتل با حضور متهم بازسازی شد.

سعید در جریان بازسازی صحنه جنایت، بار دیگر درباره انگیزه خود از مراجعه به خانه مقتول توضیح داد و گفت: پسر مقتول، دخترم را شبانه به خانه‌شان برده و او را تا شب در خانه نگه داشته بود. بعد هم دخترم را به مغازه برده و آنجا مورد آزار و اذیت قرار داد.

وی افزود: من قصد داشتم سراغ پسر خانواده بروم و درباره این کارش با او صحبت کنم، اما پدرش به مقابل در آمد. وسیله بنایی در دستش بود. نمی‌دانم چه شد که با چاقو ضربه‌ای به او زدم و بعد از محل فرار کردم. اصلا قصد کشتن او را نداشتم.

پیدا کردن دختر از روی نام یک سگ خانگی

در جریان بازسازی صحنه قتل، قاضی درباره چگونگی شناسایی محل حضور دختر از متهم سؤال کرد.

سعید در پاسخ گفت: وقتی دخترم با من تماس گرفت و متوجه شدم او را زندانی کرده‌اند، از افرادی که پیش دخترم بودند نام سگی را شنیدم. بعد در محل پرس‌وجو کردم و متوجه شدم اعضای این خانواده سگی با همان نام دارند. به همین دلیل فهمیدم دخترم آنجاست. شب تا صبح در خیابان‌ها دنبال دخترم می‌گشتم و شیشه کشیده بودم و حال و روز درستی نداشتم.

پس از انجام تحقیقات پلیسی و قضایی، برای متهم کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

قرار است سعید به‌زودی در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود.

شکایت دختر قاتل از پسر مقتول

از سوی دیگر، دختر متهم نیز از پسر مقتول به اتهام آزار و اذیت شکایت کرده است.

در این رابطه پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده و تحقیقات درباره این شکایت همچنان ادامه دارد.