درگیری خونین با محیطبانان دنا
یک محیطبان و یک همیار طبیعت در جریان مقابله با شکارچیان مسلح در منطقه حفاظتشده دنا، مورد حمله قرار گرفتند و مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، در جریان گشت و پایش منطقه حفاظتشده و پارک ملی دنا در محدوده میمند، یک محیطبان و یک همیار طبیعت هنگام برخورد با شکارچیان مسلح مورد ضربوشتم قرار گرفتند و به بیمارستان منتقل شدند.
این حادثه زمانی رخ داد که محیطبان و همیار طبیعت در جریان گشتزنی با دو شکارچی مسلح مواجه شدند و برای برخورد قانونی با آنان اقدام کردند، اما متخلفان با استفاده از چوب، چماق و سنگ به این دو نفر حمله کردند.
شناسایی شکارچیان متخلف
در این درگیری، محیطبان و همیار طبیعت از ناحیه دست، پا و کمر مصدوم شدند و شکارچیان پس از حمله از محل متواری شدند.
با این حال، هویت متخلفان توسط محیطبان شناسایی شده و پرونده قضایی برای پیگیری این حادثه تشکیل شده است. مصدومان نیز برای دریافت خدمات درمانی به یکی از مراکز درمانی یاسوج انتقال یافتند و تحت درمان قرار دارند.
درخواست برخورد قاطع قضایی با متخلفان
«عبدال دیانتینسب» ، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأیید این حادثه گفت: این اتفاق در جریان گشت و کنترل منطقه حفاظتشده و پارک ملی دنا در محدوده میمند رخ داد و همکاران ما هنگام مواجهه با متخلفان مسلح، وظیفه قانونی خود را انجام میدادند.
وی با اشاره به شناسایی هویت شکارچیان و تشکیل پرونده قضایی، خواستار برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با عاملان این حادثه شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین از پیگیری وضعیت درمانی محیطبان و همیار طبیعت مصدوم خبر داد.
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