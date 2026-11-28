تصاویر حمله و منفجر کردن هواپیما در فرودگاه‌های مشهد و بوشهر تصاویر هدف قرار گرفتن فرودگاه بوشهر و فرودگاه مشهد و انهدام هواپیماهای مسافربری در این فرودگاه…