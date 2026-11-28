کپی پیوندچاپ1 دیدگاه135 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم نبض خبرجان فشانی مادر برای نجات کودکش را ببینید تعداد بازدید: ۳۹ تعداد بازدید: ۳۹ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4204765 | 135 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ ۱۱:۲۶ | 28 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن یک مادر در قزوین برای نجات کودکش که رودخانه داشت با خود میبرد، این گونه به آب زد. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4204765/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:حوادثمادر و فرزندنجات کودکنبض خبرنجات از رودخانه مطالب مرتبطشدت توحش یک معلم نما با دانش آموز را ببینیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴لحظات انفجار رستوران با 17 کشته و زخمیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ویدیوی شدت تصادف دو هواپیمای بوئینگتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴لحظات نجات کودکان از قلب آتشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ علیرضا ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ ۱۲:۱۷ +۰ −۰ پاسخ قهرمان واقعی یعنی مادر دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
قهرمان واقعی یعنی مادر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.