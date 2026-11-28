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تجمعات سوپرانقلابی‌ها در مشهد علیه مسعود پزشکیان مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی همزمان با حضور و سخنرانی رئیس جمهور سویه‌های عجیب پیدا کرد و شعار «بنی صدر زمانه همین پزشکیانه» سر داده شد. همچنین علیه «اطلاعات سپاه» و «اداره اطلاعات مشهد (وزارت اطلاعات)» نطق شد! دو ویدیو از این اتفاقات خطرناک که باید نقش دست‌های خارجی در آن بررسی شود را می‌بینید.