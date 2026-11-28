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نبض خبر
ویدیوهای آغاز بنی صدرسازی از پزشکیان در مشهد را ببینید
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تجمعات سوپرانقلابیها در مشهد علیه مسعود پزشکیان مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی همزمان با حضور و سخنرانی رئیس جمهور سویههای عجیب پیدا کرد و شعار «بنی صدر زمانه همین پزشکیانه» سر داده شد. همچنین علیه «اطلاعات سپاه» و «اداره اطلاعات مشهد (وزارت اطلاعات)» نطق شد! دو ویدیو از این اتفاقات خطرناک که باید نقش دستهای خارجی در آن بررسی شود را میبینید.
نظرات بینندگان
شما ها فکر کنید اینها اقلیت هستند؟! پزشکیان 1000 کیلومتر کوبید رفت مشهد فقط برای اینکه یک خط مترو افتتاح کنه؟! یا نه یک دسیسه دیگری توی سرش و در دستور کارش هست؟!!!
واقعا میشد این کارها را با رئیسی کرد؟
تعدادشون همونقدره که تو فیلم ها میبینی
یه اقلیت پر سر و صدا که هیچکسی حاضر نیست کاراشونو گردن بگیره
قطعا سران این حریان،نفوذی هستن
حرف حساب زدن
در مورد وزارت مسکن که واقعا حرف حساب ندارند
جائیکه فقط حساب و کتاب وجود دارد
مسعود مسئول انصاف یادش رفته
کار هواداران علم الهدی است .با دستور آمده اند به آنچه در نماز جمعه گفته توجه کنید .
اقلیت پای کار
اکثریت خاموش
اگه با خوشبینی برخورد کنیم ،یک مشت علاف و بیکار ! در غیر این صورت مامور دستهای پشت پرده !
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