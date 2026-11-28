عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از افزایش هزینه انرژی، افت تولید خودرو و مشکلات تأمین مالی صنایع، خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت از نوسازی واحدهای تولیدی و هدایت منابع معدنی به توسعه زیرساخت‌ها شد.

به گزارش تابناک، صنعت و معدن کشور در شرایطی با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی مواجه است که افزایش هزینه انرژی، محدودیت‌های ارزی، مشکلات تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش تولید خودرو و کمبود زیرساخت‌های معدنی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است. در این میان، ناترازی انرژی و دشواری تأمین سرمایه در گردش، به یکی از مهم‌ترین موانع استمرار فعالیت واحدهای صنعتی تبدیل شده و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گری دولت را بیش از گذشته نمایان کرده است.

در همین راستا، شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک، ضمن تشریح دیدگاه‌های خود درباره قیمت‌گذاری گاز صنایع فولادی و نحوه تخصیص انرژی به واحدهای تولیدی، به موضوع خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی، اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی، وضعیت تولید و واردات خودرو، توسعه زیرساخت‌های معدنی، نوسازی ماشین‌آلات، تسهیل ترخیص کالا و تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌های اقتصادی و حمایت هدفمند از تولید، معتقد است تصمیم‌گیری درباره صنعت باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، ظرفیت واحدهای تولیدی و آثار مستقیم سیاست‌ها بر اشتغال، صادرات و زنجیره ارزش انجام شود.

گفت‌وگوی مشروح این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تابناک به شرح زیر است:

تابناک: شما اخیراً نسبت به افزایش شدید قیمت گاز صنایع فولادی انتقاد کرده و خواستار تثبیت آن تا پایان شرایط «نه جنگ، نه صلح» شده‌اید. قیمت گاز صنایع فولادی باید بر چه مبنایی تعیین شود تا ضمن قابل پیش‌بینی بودن هزینه تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز حفظ شود؟ آیا کمیسیون صنایع پیشنهادی مشخص برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز دارد؟

ضرورت اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز صنایع فولادی

شهباز حسن‌پور: به اعتقاد بنده، قیمت انرژی برای صنایع فولادی باید بر مبنای فرمولی شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با شرایط اقتصادی تولید تعیین شود. نمی‌توان از یک طرف از تولیدکننده انتظار داشت در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت کند، صادرات داشته باشد، اشتغال ایجاد کند و زنجیره ارزش را توسعه دهد و از طرف دیگر، با افزایش‌های ناگهانی و چندبرابری قیمت انرژی، امکان برنامه‌ریزی را از او گرفت.

بنده پیش‌تر نیز نسبت به افزایش شدید قیمت گاز صنایع فولادی تذکر داده‌ام و خواستار تثبیت نرخ آن تا پایان شرایط خاص و پرابهام «نه جنگ، نه صلح» شده‌ام. افزایش چندبرابری نرخ گاز در فاصله مردادماه ۱۴۰۴ تا شهریورماه ۱۴۰۵، فشار مستقیمی بر نقدینگی، بهای تمام‌شده و قدرت رقابت فولادسازان وارد می‌کند.

پیشنهاد بنده این است که قیمت گاز صنایع فولادی بر اساس شاخص‌هایی همچون ثبات و قابلیت پیش‌بینی نرخ، سهم انرژی در بهای تمام‌شده محصولات، مزیت رقابتی صنایع صادرات‌محور و میزان سرمایه‌گذاری واحدها در بهینه‌سازی مصرف انرژی تعیین شود.

در کمیسیون صنایع و معادن نیز باید موضوع بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری انرژی با حضور وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و تشکل‌های صنعتی دنبال شود. پیشنهاد مشخص بنده، ایجاد یک دوره تثبیت نرخ در شرایط اضطراری و تعیین فرمولی قابل پیش‌بینی برای دوره‌های بعد است.

فولاد فقط یک کارخانه نیست؛ زنجیره‌ای از اشتغال، معدن، حمل‌ونقل، صنایع پایین‌دستی و صادرات کشور به آن وابسته است.

تخصیص گاز صنایع باید بر اساس اشتغال، صادرات و حساسیت خطوط تولید باشد

تابناک: با نزدیک شدن به فصل سرد، بحث اولویت‌بندی و سهمیه‌بندی گاز صنایع دوباره مطرح شده و هنوز توافق نهایی میان دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده است. آیا کمیسیون صنایع معیار مشخصی برای تعیین اولویت مصرف گاز دارد؟ در زمان کمبود گاز، اشتغال، ارزش افزوده، صادرات یا شدت مصرف انرژی باید مبنای تخصیص باشد؟

شهباز حسن‌پور: در شرایط ناترازی گاز، اصل مدیریت مصرف را می‌پذیریم؛ اما مدیریت مصرف نباید به معنای اعمال محدودیت یکسان و بدون توجه به شرایط فنی و اقتصادی صنایع باشد. تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام واحد صنعتی محدود شود، باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و شاخص‌های روشن باشد.

به اعتقاد بنده، در اولویت‌بندی گاز صنایع باید چند معیار به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود؛ از جمله میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ارزش افزوده ایجادشده، میزان ارزآوری و صادرات، نقش واحد در زنجیره تأمین صنایع دیگر، حساسیت فرآیند تولید به قطع گاز، میزان مصرف انرژی به ازای تولید و امکان استفاده از سوخت جایگزین.

برای مثال، برخی واحدهای فولادی و صنایع احیای مستقیم دارای فرآیندهای پیوسته و حساس هستند و قطع ناگهانی گاز می‌تواند علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های سنگینی برای راه‌اندازی مجدد و نگهداری تجهیزات ایجاد کند. بنابراین نمی‌توان همه صنایع را با یک دستورالعمل محدود کرد.

پیشنهاد بنده تشکیل یک کارگروه مشترک میان وزارت نفت، وزارت صمت و شرکت ملی گاز است که اطلاعات واقعی هر واحد را بررسی و برای هر صنعت، حداقل جریان گاز ضروری و برنامه محدودیت قابل پیش‌بینی تعیین کند.

ما مخالف مدیریت مصرف نیستیم؛ مخالف تصمیمات غیرکارشناسی و محدودیت‌هایی هستیم که بدون محاسبه آثار اقتصادی، ظرفیت تولید کشور را از بین می‌برد.

۱۲۲ همت خسارت ناترازی انرژی؛ ضرورت جبران زیان واحدهای تولیدی

تابناک: معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت اعلام کرده عدم‌النفع صنعت و معدن در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ به ۳۲۲ همت رسیده که ۱۲۲ همت آن مستقیماً ناشی از ناترازی انرژی بوده است. این رقم چگونه محاسبه شده و چه سهمی از آن مربوط به قطع برق و چه سهمی مربوط به محدودیت گاز است؟ آیا مجلس برنامه‌ای برای جبران خسارت واحدهای تولیدی و الزام دولت به تأمین پایدار انرژی دارد؟

شهباز حسن‌پور: رقم ۱۲۲ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، زنگ هشدار جدی برای اقتصاد و صنعت کشور است. طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، مجموع عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از عدم تولید در این دوره ۳۲۲ همت بوده که ۱۲۲ همت آن به ناترازی انرژی مربوط می‌شود.

البته برای تحلیل دقیق این رقم باید روش محاسبه، جامعه آماری، میزان تولید ازدست‌رفته، ارزش محصولات و سهم هر حامل انرژی به تفکیک بررسی شود. در اطلاعات منتشرشده، سهم دقیق قطعی برق و محدودیت گاز از رقم ۱۲۲ همت تفکیک نشده است و نباید بدون گزارش رسمی، عددی را به هرکدام نسبت داد.

نکته مهم این است که خسارت ناترازی انرژی فقط به میزان محصول تولیدنشده محدود نمی‌شود. هزینه نیروی انسانی، استهلاک، خواب سرمایه، هزینه راه‌اندازی مجدد خطوط، از دست رفتن بازار صادراتی و تعهدات انجام‌نشده نیز باید در محاسبات دیده شود.

از نظر بنده، دولت در قبال تأمین زیرساخت‌های حیاتی تولید مسئولیت دارد و مجلس نیز باید از طریق نظارت، قانون‌گذاری و پیگیری بودجه‌ای این مسئولیت را دنبال کند. نمی‌توان تمام هزینه ناکارآمدی زیرساخت انرژی را به دوش تولیدکننده انداخت.

پیشنهاد ما ایجاد سازوکار جبران بخشی از خسارت‌های مستند و قابل احراز، از طریق مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات سرمایه در گردش، تمدید تعهدات بانکی در شرایط توقف اجباری و حمایت از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

رفع تعهد ارزی باید به تسهیل تأمین مواد اولیه تولید منجر شود

تابناک: شما از مسیرهای تازه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، از جمله امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه و تعیین حداقل بازگشت ارز ۷۰ درصدی برای بهره‌مندی از مشوق‌ها سخن گفته‌اید. این سازوکارها در عمل چه تغییری در دسترسی تولیدکنندگان به ارز ایجاد می‌کند؟ آیا صادرکننده می‌تواند بدون گرفتار شدن در اختلاف نرخ‌های رسمی و هزینه‌های نقل‌وانتقال، ارز خود را مستقیماً صرف تأمین مواد اولیه کند؟

شهباز حسن‌پور: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، موضوعی ضروری و مورد تأکید ماست؛ اما مسئله اصلی، شیوه بازگشت ارز و میزان انطباق آن با واقعیت‌های تجارت خارجی و نیاز تولیدکنندگان است.

بنده در گفت‌وگوهای اخیر نیز بر استفاده از مسیرهای متنوع برای رفع تعهد ارزی تأکید کرده‌ام. در سازوکار اعلام‌شده، حداقل بازگشت ۷۰ درصد ارز برای استفاده از برخی مشوق‌ها و معافیت‌ها در نظر گرفته شده و برای صادرکنندگانی که به‌طور موقت به این میزان نرسیده‌اند، امکان جبران کسری در ماه‌های بعد پیش‌بینی شده است.

یکی از ظرفیت‌های مهم این سازوکار، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی است. این روش می‌تواند ارتباط مستقیم‌تری میان صادرات و تولید ایجاد کند و از طولانی‌شدن فرآیند تأمین مواد اولیه جلوگیری کند.

البته این تسهیل زمانی واقعی است که صادرکننده با اختلاف غیرمنطقی نرخ‌ها، هزینه‌های سنگین نقل‌وانتقال، تأخیر در تأیید اسناد و محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشود.

سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم ارز به کشور بازگردد و هم انگیزه صادرات و تولید حفظ شود. هدف نهایی باید این باشد که ارز صادراتی به تأمین مواد اولیه، استمرار تولید، توسعه صادرات و تقویت اقتصاد کشور کمک کند، نه اینکه فرآیند رفع تعهد ارزی به مانعی تازه در مسیر تولید تبدیل شود.

افت ۳۵.۹ درصدی تولید خودرو؛ تحقق هدف یک میلیون دستگاه دشوار است

تابناک: بر اساس آمار منتشرشده از تولید هفت‌ماهه، تولید انواع خودرو در سال ۱۴۰۵ به ۴۰۵ هزار و ۹۱ دستگاه رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۳۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه بوده است؛ یعنی افتی حدود ۳۵.۹ درصدی. با این روند، هدف‌گذاری تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال جاری چقدر واقع‌بینانه است؟ سهم کمبود قطعات، مشکلات ارزی، ناترازی انرژی و ضعف مدیریت خودروسازان در این افت تولید چقدر است؟

شهباز حسن‌پور: آمار تولید خودرو در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تولید است. بر اساس آمار منتشرشده، تولید انواع خودرو از ۶۳۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۴۰۵ هزار و ۹۱ دستگاه رسیده که کاهش حدود ۳۵.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

با این روند، تحقق هدف یک میلیون دستگاه خودرو در پایان سال با دشواری جدی مواجه است. برای رسیدن به این هدف، صنعت خودرو باید در پنج ماه باقی‌مانده حدود ۵۹۵ هزار دستگاه تولید کند؛ یعنی به‌طور متوسط نزدیک به ۱۱۹ هزار دستگاه در ماه. این میزان بیش از دو برابر متوسط تولید ماهانه در هفت ماه نخست سال است.

البته کاهش تولید خودرو را نمی‌توان به یک عامل محدود کرد. مشکلات تأمین قطعات، محدودیت‌های ارزی، تأخیر در تخصیص ارز، افزایش هزینه مواد اولیه، ناترازی انرژی، مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان و مسائل مدیریتی در خودروسازان، همگی باید به‌صورت دقیق بررسی شوند.

وزارت صمت باید گزارش شفافی از سهم هر یک از این عوامل ارائه کند. باید مشخص شود کدام خطوط به دلیل کمبود قطعه متوقف شده‌اند، کدام مجموعه‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و چه میزان از ظرفیت تولید به دلیل محدودیت انرژی از دست رفته است.

در کنار این موضوع، اصلاح ساختار مالی خودروسازان، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، تسهیل واردات قطعات ضروری و افزایش رقابت در بازار باید در دستور کار قرار گیرد.

هدف‌گذاری تولید زمانی ارزشمند است که با برنامه تأمین قطعه، ارز، انرژی و منابع مالی همراه باشد.

واردات خودرو باید به افزایش رقابت و انتقال فناوری منجر شود

تابناک: با توجه به تصمیم‌ها و بحث‌های اخیر درباره واردات خودرو، چه نسبتی میان واردات، تولید داخل و ظرفیت واقعی خودروسازان باید برقرار باشد؟ آیا مجلس برای جلوگیری از تبدیل واردات به مسیری برای مونتاژکاری و خروج ارز، شاخص مشخصی مانند درصد ساخت داخل، انتقال فناوری یا تعهد صادراتی در نظر دارد؟ همچنین چه سازوکاری می‌تواند تضمین کند واردات واقعاً به رقابت و کاهش قیمت خودرو منجر شود؟

شهباز حسن‌پور: واردات خودرو و حمایت از تولید داخل نباید در تقابل با یکدیگر تعریف شوند. واردات زمانی می‌تواند به نفع مردم و صنعت کشور باشد که به افزایش رقابت، ارتقای کیفیت، تعدیل قیمت و انتقال فناوری منجر شود.

سال‌هاست که مصرف‌کننده ایرانی با موضوع قیمت، کیفیت و تنوع خودرو مواجه است. بنابراین نمی‌توان واردات را صرفاً یک موضوع تجاری یا ارزی دانست؛ واردات باید ابزاری برای اصلاح ساختار بازار و ایجاد انگیزه در خودروسازان داخلی باشد.

در عین حال، باید مراقب باشیم که واردات به مسیری برای مونتاژکاری صرف، خروج غیرضروری ارز و ایجاد وابستگی جدید تبدیل نشود.

واردات در کنار شاخص‌های مشخصی مانند میزان ساخت داخل، انتقال فناوری واقعی، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، تعهدات مربوط به کیفیت و ایمنی، استفاده از ظرفیت قطعه‌سازان داخلی و در موارد لازم، برنامه صادراتی انجام شود.

همچنین باید فرآیند واردات شفاف و رقابتی باشد تا انحصار در اختیار گروه محدودی قرار نگیرد و منافع آن به مصرف‌کننده منتقل شود.

معیار اصلی باید منافع مردم، کیفیت محصول و تقویت توان صنعتی کشور باشد.

۱۵ درصد حقوق دولتی باید به مناطق معدنی بازگردد

تابناک: در بسیاری از مناطق معدنی، کمبود برق، آب، راه دسترسی و زیرساخت حمل‌ونقل مانع توسعه فعالیت معادن و صنایع فرآوری است. آیا کمیسیون صنایع و معادن نقشه مشخصی از معادن دارای ظرفیت اقتصادی اما فاقد زیرساخت در اختیار دارد؟ چه میزان از سرمایه‌گذاری موردنیاز باید از محل حقوق دولتی معادن و چه میزان از طریق مشارکت بخش خصوصی تأمین شود؟ چرا هنوز خام‌فروشی در بخشی از زنجیره معدن ادامه دارد؟

شهباز حسن‌پور: ایران و به‌ویژه استان کرمان از ظرفیت‌های معدنی بسیار ارزشمندی برخوردارند؛ اما برخورداری از ذخایر معدنی به‌تنهایی به معنای توسعه اقتصادی نیست. معدن زمانی می‌تواند به موتور توسعه تبدیل شود که در کنار استخراج، زیرساخت‌های برق، آب، راه، حمل‌ونقل، فرآوری و صنایع پایین‌دستی نیز فراهم باشد.

یکی از مشکلات جدی این است که در برخی مناطق، فعالیت معدنی توسعه پیدا کرده اما زیرساخت‌های عمومی و خدمات مورد نیاز مردم و واحدهای تولیدی متناسب با آن رشد نکرده است. این مسئله باید در برنامه‌ریزی ملی و استانی اصلاح شود.

در حوزه حقوق دولتی معادن نیز ظرفیت قانونی مهمی وجود دارد. مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول‌شده باید برای ایجاد زیرساخت و توسعه مناطق معدنی به استان بازگردد و اولویت هزینه‌کرد با شهرستان و منطقه میزبان معدن باشد. باید اطمینان حاصل کنیم که این منابع واقعاً به زیرساخت‌های مناطق معدنی و رفع مشکلات مردم همان مناطق اختصاص پیدا کند.

در کنار منابع دولتی، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی در ایجاد نیروگاه، تأمین آب صنعتی، راه‌آهن، جاده‌های دسترسی و صنایع فرآوری باید تقویت شود.

موضوع خام‌فروشی نیز یکی از دغدغه‌های جدی بنده است. معادنی که ظرفیت ایجاد کارخانه فرآوری دارند، نباید صرفاً به استخراج و فروش مواد خام بسنده کنند. بهره‌برداری از معادن باید با برنامه مشخص برای فرآوری، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رعایت الزامات محیط‌زیستی همراه باشد.

ثروت معدنی باید به ثروت پایدار، اشتغال و رفاه مردم مناطق معدنی تبدیل شود.

ضرورت تدوین برنامه ملی نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی

تابناک: بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی با ماشین‌آلات قدیمی و هزینه بالای تعمیر و نگهداری فعالیت می‌کنند. با توجه به محدودیت واردات تجهیزات و دشواری تأمین ارز، آیا مجلس برنامه‌ای برای تأمین مالی نوسازی ماشین‌آلات، استفاده از لیزینگ صنعتی یا اعطای تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان دارد؟ چگونه می‌توان از تبدیل حمایت‌های دولتی به تسهیلاتی که صرف هزینه‌های جاری می‌شوند جلوگیری کرد؟

شهباز حسن‌پور: نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی یکی از پیش‌نیازهای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و رقابت‌پذیری صنایع کشور است. بسیاری از واحدهای صنعتی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، با ماشین‌آلات فرسوده فعالیت می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از منابع مالی آن‌ها به تعمیرات، نگهداری و جبران افت بهره‌وری اختصاص پیدا می‌کند.

در شرایط فعلی، تولیدکننده هم‌زمان با چند فشار مواجه است؛ از یک طرف افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و دستمزد و از طرف دیگر دشواری تأمین ارز و منابع مالی برای خرید تجهیزات جدید.

باید یک برنامه ملی نوسازی ماشین‌آلات صنعتی با اولویت صنایع کوچک و متوسط، صنایع صادرات‌محور و واحدهایی که ظرفیت تولید و بازار فروش مشخص دارند، طراحی شود.

در این برنامه باید از ابزارهای متنوعی مانند تسهیلات بلندمدت، لیزینگ صنعتی، تأمین مالی ارزی برای تجهیزات ضروری، ضمانت‌نامه‌های اعتباری و استفاده از ظرفیت صندوق‌های تخصصی حمایت از تولید بهره گرفت. همچنین باید از توان سازندگان داخلی ماشین‌آلات و شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی تجهیزات استفاده شود.

نکته مهم این است که تسهیلات نوسازی نباید به هزینه‌های جاری بنگاه‌ها اختصاص پیدا کند. منابع باید به‌صورت هدفمند و در برابر خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مشخص پرداخت شود.

حمایت از تولید باید از پرداخت تسهیلات مقطعی به سمت سرمایه‌گذاری واقعی در فناوری، بهره‌وری و نوسازی خطوط تولید هدایت شود.

حمل یکسره کالا باید زمان واقعی تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها را کاهش دهد

تابناک: اخیراً درباره اجرای حمل یکسره کالا و کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرک به کمتر از سه روز اظهارنظر شده است. از نظر اجرایی، مهم‌ترین مانع تحقق این هدف چیست؟ آیا مشکل اصلی در تشریفات گمرکی است یا تعدد مجوزهای دستگاه‌هایی مانند استاندارد، قرنطینه و بانک مرکزی؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح فقط زمان جابه‌جایی کالا را کاهش ندهد، بلکه زمان واقعی ترخیص مواد اولیه و قطعات موردنیاز کارخانه‌ها را هم کم کند؟

شهباز حسن‌پور: طرح حمل یکسره کالا و کاهش زمان ماندگاری محموله‌ها در گمرک، در صورت اجرای درست، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، جلوگیری از رسوب کالا و تسریع دسترسی کارخانه‌ها به مواد اولیه و قطعات کمک کند.

اما باید توجه کنیم که ترخیص کالا یک فرآیند چنددستگاهی است و گمرک به‌تنهایی مسئول همه مراحل نیست. گاهی کالا از نظر گمرکی آماده ترخیص است، اما به دلیل تأخیر در تأمین ارز، صدور مجوز استاندارد، قرنطینه، ثبت سفارش یا سایر استعلام‌ها همچنان در انتظار می‌ماند.

از نظر بنده، باید میان زمان تشریفات گمرکی و زمان واقعی ورود مواد اولیه به کارخانه تفاوت قائل شد. آنچه برای تولیدکننده اهمیت دارد، زمانی است که از ورود کالا به کشور تا تحویل آن به خط تولید سپری می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم یک سامانه یکپارچه میان گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان استاندارد و سایر دستگاه‌های مجوزدهنده ایجاد شود تا وضعیت هر محموله مشخص و مسئول هر مرحله قابل شناسایی باشد.

برای مواد اولیه و قطعات خطوط تولید نیز باید مسیر سبز و اولویت‌دار، با حفظ کنترل‌های قانونی و ایمنی، تعریف شود.

موفقیت این طرح را نباید فقط با سرعت عبور کامیون از مرز سنجید؛ معیار اصلی باید کاهش زمان واقعی تأمین مواد اولیه و جلوگیری از توقف خطوط تولید باشد.

صنایع کوچک و متوسط؛ تسهیلات باید متناسب با نیاز واقعی سرمایه در گردش باشد

تابناک: در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط، آیا میزان تسهیلات اختصاص‌یافته با نیاز واقعی تولید تناسب دارد؟ مهم‌ترین راهکار برای رفع مشکل نقدینگی این واحدها چیست؟

شهباز حسن‌پور: صنایع کوچک و متوسط یکی از پایه‌های اصلی اشتغال و تولید در کشور هستند و بخش مهمی از زنجیره تأمین صنایع بزرگ را تشکیل می‌دهند. با این حال، این واحدها در شرایط فعلی با فشار هم‌زمان افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و محدودیت سرمایه در گردش مواجه‌اند.

مشکل بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط، نبود ظرفیت تولید یا بازار فروش نیست؛ بلکه کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و استمرار تولید است. بنابراین تأمین مالی این واحدها باید متناسب با چرخه واقعی تولید انجام شود.

پیشنهاد بنده ایجاد یک خط اعتباری هدفمند برای سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط است. این منابع باید با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، بانک‌های عامل و صندوق‌های ضمانت، در اختیار واحدهای فعال و دارای سفارش تولید قرار گیرد.

در این زمینه می‌توان از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبار اسنادی داخلی، خرید دین، ضمانت‌نامه‌های اعتباری و تسهیلات مبتنی بر قرارداد فروش استفاده کرد. این ابزارها کمک می‌کنند منابع مالی به‌جای آنکه صرفاً در اختیار بنگاه قرار گیرد، مستقیماً به خرید مواد اولیه و استمرار تولید اختصاص پیدا کند.

البته صرف اعلام رقم تسهیلات کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان از منابع واقعاً به واحدهای تولیدی رسیده، چه تعداد بنگاه از آن استفاده کرده‌اند و این تسهیلات چه میزان به حفظ اشتغال و افزایش تولید منجر شده است.

منابع محدود کشور باید به سمت واحدهایی هدایت شود که با تأمین مالی مناسب می‌توانند تولید را ادامه دهند، اشتغال را حفظ کنند و به اقتصاد کشور ارزش افزوده و صادرات بیشتری ارائه دهند.

گفتگو: سجاد دهقانی