به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است. گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیت‌ها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.

بررسی نرخ گوشت قرمز

مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.