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قیمت گوشت قرمز امروز شنبه ۷ آذر
قیمت گوشت قرمز امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد. گزارشها نشان میدهد قیمتها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است. گفتنی است هیچ اختلال یا کمبودی در دسترسی به محصولات مشاهده نشده است و فعالیتها با ثبات قابل توجه ادامه دارد.
بررسی نرخ گوشت قرمز
مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.
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